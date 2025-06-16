Генштаб открыл Северо-Слобожанское направление боевых действий и переименовал Харьковское

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает об изменениях в формате оперативных сводок в связи с активизацией противника на границе Сумской области.

Изменения в формате оперативных сводок Генштаба

С 16 июня 2025 года Генштаб начинает ежедневно информировать о ходе боевых действий еще на одном направлении — Северо-Слобожанском.

Также Харьковское направление официально переименовано в Южно-Слобожанское.

Сейчас смотрят

Оперативная информация о российском вторжении публикуется на официальных страницах Генерального штаба ВСУ трижды в день: в 08:00, 16:00 и 22:00.

Напомним, в вечернем обращении 15 июня президент Зеленский сообщил, что Силы обороны, в том числе военные 225 отдельного штурмового полка, освободили Андреевку в Сумской области.

Кроме 225 полка, Зеленский отметил и 425 отдельный штурмовой полк, успешно выполняющий задачи на Покровском направлении, а также 1 штурмовой полк и 82 десантно-штурмовую бригаду, проявивших себя в боях в Донецкой области.

А на Купянском направлении хорошие результаты демонстрирует 3 штурмовая бригада.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.