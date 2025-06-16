Карта боевых действий на 16 июня 2025 года – ситуация на фронте

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 26 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 38 управляемых авиабомб. Кроме этого, для поражения привлекли 1082 дрона.

Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2025 года

Ситуация в Украине на 16 июня 2025 года

Потери РФ в войне на 16 июня 2025 года

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.