Во время обмена РФ смешала тела своих военных с телами украинцев – МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что во время репатриационных мероприятий в мешках с погибшими украинцами передали останки россиян.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В мешках тела не только украинцев
Клименко рассказал, что тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, а части тел даже в разных мешках. Кроме того, во время последнего обмена РФ передала и тела российских военных, смешанные с телами украинцев.
— К тому же во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт, — отметил Клименко.
Министр отметил, что неизвестно, сделано ли это умышленно или по собственной халатности.
— Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением, — заявил Клименко.
Также были случаи, когда останки одного человека возвращают во время разных этапов репатриации.
По данным министра, после каждой репатриации начинается комплекс мероприятий: вскрытие, осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз и проверка каждой детали.
— Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это — люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения, — подчеркнул глава МВД.
Напомним, что в течение последних дней состоялось несколько этапов обмена телами. Так, сегодня, 16 июня, удалось вернуть тела еще 1245 украинцев.