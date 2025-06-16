Во время обмена РФ смешала тела своих военных с телами украинцев – МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что во время репатриационных мероприятий в мешках с погибшими украинцами передали останки россиян.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В мешках тела не только украинцев

Клименко рассказал, что тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, а части тел даже в разных мешках. Кроме того, во время последнего обмена РФ передала и тела российских военных, смешанные с телами украинцев.

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— К тому же во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт, — отметил Клименко.

Министр отметил, что неизвестно, сделано ли это умышленно или по собственной халатности.

— Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением, — заявил Клименко.

Также были случаи, когда останки одного человека возвращают во время разных этапов репатриации.

По данным министра, после каждой репатриации начинается комплекс мероприятий: вскрытие, осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз и проверка каждой детали.

— Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это — люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения, — подчеркнул глава МВД.

Напомним, что в течение последних дней состоялось несколько этапов обмена телами. Так, сегодня, 16 июня, удалось вернуть тела еще 1245 украинцев.

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