События ночи 16 июня: обстрел Украины и Израиля, “бавовна” в РФ

В ночь с 15 на 16 июня российские войска совершили массированную атаку ударными дронами по территории Украины по разным направлениям.

Президент Зеленский сообщил, что Россия готовит новые массированные удары по украинской энергетике.

Также ночью взрывы раздавались и в Израиле. Иран нанес баллистический ракетный удар по Иерусалиму Тель-Авиву и другим городам.

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О главных событиях ночи 16 июня – читайте в материале на Фактах ICTV.

Взрывы в Киеве

Из-за активности вражеских БПЛА в столице были слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что взрывы в городе стали следствием работы противовоздушной обороны.

– На левом берегу работают силы ПВО, – сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Виталий Кличко призвал жителей столицы не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях во время воздушной опасности.

Взрывы в Запорожье

В результате взрывов в Запорожье 16 июня произошло возгорание на одном из промышленных предприятий.

Как рассказал глава Запорожской военной администрации, на месте работали спасатели.

– На месте работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших, – написал глава ОВА в своем телеграмм-канале.

Атака Киевщины

В ночь на 16 июня Киевская область вновь потерпела удар вражеских беспилотников. Первые взрывы прогремели около полуночи.

Как сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в результате атаки в Обуховском районе ранения получил 60-летний местный житель.

– Мужчина испытал резаные раны руки и лица. Медики оказали ему необходимую помощь, – отметил Калашник в Telegram.

Также в результате удара повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки во дворе.

На месте происшествия работают спасатели и службы, фиксирующие масштабы разрушений.

Россия планирует удары по энергетике

Российская Федерация продолжает планировать удары по энергетической инфраструктуре Украины, и характер этих атак становится все более коварным, заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 15 июня.

По его словам, несмотря на обещания Владимира Путина перед США и мировым сообществом по поводу стремления к миру, Россия и дальше целенаправленно бьет по гражданским энергетическим объектам.

Чтобы противостоять этой угрозе, Зеленский провел совещание с военными, представителями СБУ и правительства. Главной темой было усиление защиты критической инфраструктуры Украины от вражеских атак.

Иран атаковал Израиль

Вечером 15 июня Иран совершил очередную ракетную атаку на территорию Израиля, применив баллистические ракеты.

По предварительным данным, в результате удара ранены по меньшей мере шесть человек.

Первые сигналы воздушной тревоги раздались на севере Израиля, впоследствии сирены активировались в центре страны, включая Иерусалим. Жителей призвали немедленно спуститься к укрытиям.

Как информирует The Guardian, громкие взрывы были слышны в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Сразу после начала атаки в места возможных попаданий отправились экстренные службы.

В частности, сообщается о повреждении в городе Хайфа, где четыре человека получили ранения.

Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, еще трое с легкими травмами.

“Бавовна” в РФ

Вечером 16 июня в городе Орел (Российская Федерация) раздалась серия взрывов. По сообщениям местных жителей, над городом видны яркие вспышки, а звуки взрывов были слышны почти по всему населенному пункту.

Первые взрывы произошли в районе Советского округа.

По словам очевидцев, они видели в небе яркие огненные вспышки. Впоследствии аналогичная ситуация наблюдалась и в Заводском районе – там, по предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны.

Всего жители сообщили о 10 громких взрывах.

Официальная информация от власти пока отсутствует, но российские Telegram-каналы пишут о возможной атаке беспилотников.

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