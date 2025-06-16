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Репатриационный этап завершен: в Украину вернули еще 1245 тел погибших

повернення тіл

Сегодня Россия передала Украине еще 1245 тел погибших. Таким образом, Украина вернула тела 6057 погибших в рамках Стамбульских договоренностей.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен телами между Украиной и Россией

По утверждению российской стороны, возвращенные тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

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Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

повернення тіл

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

повернення тіл

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

повернення тіл

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Возвращению тел в Украину способствовал и Международный Комитет Красного Креста.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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