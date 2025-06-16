РФ атаковала Украину 138 дронами: сколько БпЛА обезврежен

В ночь на 16 июня (с 21:00 15 июня) российский враг запустил по Украине 138 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Удары наносились из направлений: Брянска, Курска, Орла и Шаталово.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 16 июня: что известно

По словам военных, основное направление дроновых ударов – Донецкая область.

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По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 — сбиты огневыми средствами поражения, 41 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Однако зафиксировано попадание дронов в 10 локациях, еще в восьми локациях упали обломки сбитых беспилотников.

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Этой ночью в Запорожье раздавались взрывы. Враг атаковал город беспилотниками-камикадзе. В результате атаки загорелось одно из промышленных предприятий Запорожья.

Также российские ударные дроны атаковали и Киевскую область — в результате удара в Обуховском районе пострадал 60-летний местный житель. Поврежден частный жилой дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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