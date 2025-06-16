Телевидение перестало быть местом, куда билет стоит $1 млн – Александр Богуцкий

СЕО Starlight Media Александр Богуцкий стал героем нового выпуска Fedoriv Vlog.

В своем интервью Александр Богуцкий рассказал, что помогает компании оставаться лидером экономики внимания, почему диджитал – не конкурент ТВ, а дополнительный канал для дистрибуции контента.

Александр Богуцкий – в выпуске Fedoriv Vlog

Телевидение, говорит Александр Богуцкий, – единственное медиа, где нельзя накрутить просмотры, где статистика не поднимется за счет ботов, где результат сотрудничества можно увидеть по продажам.

Сейчас смотрят

– Телевидение перестало быть местом, куда билет стоит $1 млн, – отмечает Александр Богуцкий.

Диджитал, продолжает СЕО Starlight Media, – это также площадка для трансляции контента.

Но 60% самых популярных шоу на YouTube – это телешоу. Все они – часть украинской культуры.

– Телевидение для страны – это что-то особенное, потому что мы создаем каждый день национальные проекты. В 2024 году мы, Starlight Media, сделали 97 из 100 самых популярных телепродуктов Украины, – говорит Александр Богуцкий.

По его мнению, чтобы получить прирост клиентов, компаниям нужно выделить бюджет на рекламу на телевидении. А дальше – правильный бренд, правильный слоган, правильный ролик или интеграция, и результаты не заставят себя ждать.

Кроме обсуждения телевидения как бизнеса, Андрей Федоров также имел возможность заглянуть за кулисы телевизионной кухни – в прямом и переносном смысле.

Александр Богуцкий провел ему экскурсию по новой съемочной площадке культового кулинарного шоу МастерШеф, где Андрей познакомился с судьями проекта – Эктором Хименес-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским. И даже получил от них белый фартук.

Более того, ведущий Fedoriv Vlog побывал на месте участников квиз-шоу Поле – они вместе с Александром Богуцким сошлись в батле, пытаясь угадать, каким брендам принадлежат известные слоганы.

Выпуск Fedoriv Vlog с Александром Богуцким: видео

Источник: Starlight Media

Фото: Starlight Media

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