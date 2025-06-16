В интересах демократий, чтобы Украина и Израиль выиграли – ЦПД

Мировые демократии должны быть заинтересованы в победе Украины и Израиля.

Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Украина и Израиль в борьбе за выживание

Коваленко провел параллель между обеими автократическими системами, отметив, что РФ хочет уничтожить Украинское государство и получить подконтрольную Москве территорию, в то время как Иран стремится уничтожить Израиль, чтобы расширить зону влияния на Ближнем Востоке.

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Он отметил, что Москва также поддерживает ядерную программу Тегерана.

— В данной ситуации как Украина, так и Израиль должны выиграть, чтобы выжить. И в интересах демократий, чтобы Украина и Израиль выиграли, — убежден он.

Напомним, что вечером 15 июня Иран в очередной раз атаковал баллистическими ракетами Израиль.

Наибольшие повреждения зафиксированы в городе Хайфа.

По сообщениям местных СМИ, взрывы также были слышны в Тель-Авиве и Иерусалиме.

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