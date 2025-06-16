В интересах демократий, чтобы Украина и Израиль выиграли – ЦПД
Мировые демократии должны быть заинтересованы в победе Украины и Израиля.
Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Украина и Израиль в борьбе за выживание
Коваленко провел параллель между обеими автократическими системами, отметив, что РФ хочет уничтожить Украинское государство и получить подконтрольную Москве территорию, в то время как Иран стремится уничтожить Израиль, чтобы расширить зону влияния на Ближнем Востоке.
Он отметил, что Москва также поддерживает ядерную программу Тегерана.
— В данной ситуации как Украина, так и Израиль должны выиграть, чтобы выжить. И в интересах демократий, чтобы Украина и Израиль выиграли, — убежден он.
Напомним, что вечером 15 июня Иран в очередной раз атаковал баллистическими ракетами Израиль.
Наибольшие повреждения зафиксированы в городе Хайфа.
По сообщениям местных СМИ, взрывы также были слышны в Тель-Авиве и Иерусалиме.