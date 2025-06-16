Разоблачены должностные лица, присвоившие более 64 млн грн на закупке авто для военных

В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке грузовых автомобилей для нужд военного подразделения. Организаторы создавали условия для победы нужной им компании в государственных тендерах, в результате чего нанесен ущерб на более 64 млн грн.

Коррупционная схема по закупке авто для военных

Как сообщили в Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований, ключевым фигурантом дела является начальник одного из отделов управления логистики Администрации Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Как отмечается, он привлек к схеме нескольких руководителей подразделений одной из воинских частей, которая выступала заказчиком транспортных средств, и представителей коммерческой структуры.

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Как рассказали в ГБР, с сентября до октября 2024 года чиновники прописывали дискриминационные условия в тендерной документации, чтобы устранить реальных конкурентов.

По информации СБУ, осенью 2024 года чиновник ГССТ обеспечил победу в тендере подконтрольному коммерческому предприятию. Компания предложила товар более чем на 64 млн грн дороже, чем другие участники.

В ГБР предположили, что убытки государства могут быть значительно больше, по предварительным оценкам, ведь указанная структура осуществляла поставки техники для более 17 воинских частей.

Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства.

В то же время у фигурантов обнаружили наличные в иностранной валюте, которая эквивалентна более 105 млн грн. Происхождение этих средств проверяют.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 (Превышение служебных полномочий в условиях военного положения, что привело к тяжелым последствиям) и ч. 5 ст. 426-1 (Пособничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств схемы и привлечения к ответственности других возможных участников.

Источник : ГБР, СБУ

Фото : ГБР, СБУ

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