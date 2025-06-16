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Разоблачены должностные лица, присвоившие более 64 млн грн на закупке авто для военных

Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: СБУ
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: СБУ
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: СБУ
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Фото: ДБР
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових
Корупційна схема із закупівлі авто для військових

В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке грузовых автомобилей для нужд военного подразделения. Организаторы создавали условия для победы нужной им компании в государственных тендерах, в результате чего нанесен ущерб на более 64 млн грн.

Коррупционная схема по закупке авто для военных

Как сообщили в Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований, ключевым фигурантом дела является начальник одного из отделов управления логистики Администрации Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Как отмечается, он привлек к схеме нескольких руководителей подразделений одной из воинских частей, которая выступала заказчиком транспортных средств, и представителей коммерческой структуры.

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Как рассказали в ГБР, с сентября до октября 2024 года чиновники прописывали дискриминационные условия в тендерной документации, чтобы устранить реальных конкурентов.

По информации СБУ, осенью 2024 года чиновник ГССТ обеспечил победу в тендере подконтрольному коммерческому предприятию. Компания предложила товар более чем на 64 млн грн дороже, чем другие участники.

В ГБР предположили, что убытки государства могут быть значительно больше, по предварительным оценкам, ведь указанная структура осуществляла поставки техники для более 17 воинских частей.

Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства.

В то же время у фигурантов обнаружили наличные в иностранной валюте, которая эквивалентна более 105 млн грн. Происхождение этих средств проверяют.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 (Превышение служебных полномочий в условиях военного положения, что привело к тяжелым последствиям) и ч. 5 ст. 426-1 (Пособничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств схемы и привлечения к ответственности других возможных участников.

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Источник: ГБР, СБУ
Фото: ГБР, СБУ

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