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Зеленский хочет обсудить с Трампом покупку оборонного пакета во время встречи

Зеленский планирует обсудить с Трампом покупку оборонного пакета в США
Фото: Офис президента

Украина готова купить оборонный пакет у Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вене по итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Зеленский о покупке оборонного пакета в США

По словам Зеленского, он планирует обсудить во время встречи с президентом США Дональдом Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить.

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— Мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность. По крайней мере, рассчитываться, — утверждает Зеленский.

Недавно издание Axios со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во время саммита G7.

Как известно, саммит G7 начался 15 июня, а продлится до 17 июня в канадском городе Кананаскис.

Последний раз Трамп и Зеленский встречались в Ватикане в день, когда проходили похороны Папы Римского Франциска в апреле.

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