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Британия ввела новые санкции против России: что известно

Велика Британія
Фото: Unsplash

В связи с войной в Украине Великобритания объявила о введении ряда новых санкций против РФ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном веб-сайте.

Отмечается, что санкции направлены против четырех человек, шести организаций и 20 судов, в том числе нефтяных танкеров, морских компаний и поставщиков товаров в РФ, в том числе электроники.

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Санкции Британии против РФ

С начала полномасштабной войны в Украине Великобритания уже ввела санкции против более 2300 человек, организаций и судов.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Британии Кир Стармер выступит с речью о санкциях против РФ, призвав союзников усилить давление на страну-агрессора.

Напомним, что вчера перед саммитом G7 президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Россию нужно оказывать усиленное давление, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

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