Британия ввела новые санкции против России: что известно
В связи с войной в Украине Великобритания объявила о введении ряда новых санкций против РФ.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном веб-сайте.
Отмечается, что санкции направлены против четырех человек, шести организаций и 20 судов, в том числе нефтяных танкеров, морских компаний и поставщиков товаров в РФ, в том числе электроники.
Санкции Британии против РФ
С начала полномасштабной войны в Украине Великобритания уже ввела санкции против более 2300 человек, организаций и судов.
Ожидается, что сегодня премьер-министр Британии Кир Стармер выступит с речью о санкциях против РФ, призвав союзников усилить давление на страну-агрессора.
Напомним, что вчера перед саммитом G7 президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Россию нужно оказывать усиленное давление, чтобы добиться прекращения огня в Украине.