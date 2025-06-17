События ночи 17 июня: РФ нанесла удар по Украине, Трамп покинул саммит G7

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши воины отразили 38 штурмовых действий оккупантов. На Лиманском направлении враг атаковал семь раз; на Торецком произошло 18 атак захватчиков; на Покровском — 56; на Новопавловском — 28 атак.

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Комбинированная атака на Украину

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате ракетно-дроновой атаки на Украину более 70 человек получили ранения:

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в Киеве погибло 14 человек, 60 ранены;

в Одессе — один человек погиб, 10 ранены;

в Киевской и Черниговской областях — по одному травмированному человеку.

Ночная атака на Киев 17 июня

В результате комбинированной российской атаки на Киев погибли по меньшей мере 14 человек. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома, где было 30 квартир. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В районе Красного Хутора пропало электричество. В Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах повреждены жилые многоэтажки.

В Киеве также повреждены 4 общежития Киевского авиационного института.

В Киеве из-за российской атаки Укрпочта потеряла два отделения.

Взрывы в Одессе: разрушения и раненые

На рассвете 17 июня россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами. К сожалению, есть разрушения и пострадавшие, под завалами могут быть люди. По меньшей мере 13 человек получили различные ранения, среди них — ребенок. По словам городского главы Одессы Геннадия Труханова, было попадание в инклюзивный центр для детей с особенностями психофизического развития.

Атака на Запорожье 17 июня

Ночью россияне запустили по Запорожью баллистические ракеты. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, зафиксировано как минимум четыре удара по городу. Есть разрушения на нескольких предприятиях, там произошли пожары. Также повреждены многоэтажка и общежитие. К счастью, без жертв и раненых.

Взрывы в Киевской области 17 июня

По информации начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника, ночью россияне атаковали Киевскую область ракетами и дронами.

В Вышгородском районе резаное ранение правого плеча получила женщина 1970 года рождения. Взрывами поврежден частный дом – там выбило окна. В Броварском районе в результате вражеской атаки загорелась крыша частного дома. Также горит хозяйственная постройка на территории предприятия.

Трамп досрочно покинул саммит G7

Президент США Дональд Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил решение Трампа покинуть саммит раньше, поскольку это, по его мнению, будет способствовать прекращению огня на Ближнем Востоке. Впрочем, президент США заявил, что Макрон ошибается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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