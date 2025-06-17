Как работает механизм бронирования священников во время военного положения: разъяснение адвоката

В Украине заработал механизм бронирования священников от мобилизации. Недавно были утверждены нормативные документы, которые определяют перечень критериев, по которым религиозные организации могут быть признаны критически важными для функционирования государства в условиях военного положения. А это, в свою очередь, открывает возможность бронирования их работников — в частности, духовенства.

Процедура уже имеет законодательную базу: определен как сам перечень должностей, подлежащих бронированию, так и порядок подачи документов. Однако воспользоваться этой возможностью смогут только те религиозные организации, которые соответствуют ряду четко установленных условий.

Что именно нужно, чтобы забронировать священника, какие документы подать и кто имеет право на такое бронирование, мы поговорили с адвокатом юридической компании Riyako&partners Екатериной Анищенко.

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Можно ли забронировать священника

По словам адвоката Екатерины Анищенко, действительно, сейчас уже возможно бронирование священнослужителей, но они должны работать в критически важных религиозных организациях, полный список которых предусмотрен приказом. Если религиозная конфессия входит в этот список, то необходимо обратиться к своим руководителям для того, чтобы получить справку или другой документ, подтверждающий трудоустройство.

Забронированными могут быть:

священнослужители, которые официально зарегистрированы в соответствующих религиозных организациях, имеющих статус критически важных;

те, кто осуществляют службу в общинах и больницах, и лица, которые включены в заявки от учреждений, имеющих статус критически важных;

руководители религиозных центров и управлений, уполномоченные осуществлять богослужения, обряды и проповедническую деятельность;

их заместители при наличии трудовых правоотношений с религиозной организацией;

руководители религиозных общин, монастырей, братств, миссий или духовных учебных заведений;

работники религиозных учреждений, имеющие официальное трудоустройство и выполняющие религиозные функции.

Чтобы осуществить бронирование священников в Украине, требуется подтверждение трудоустройства.

— Такие справки я видела от своих клиентов, они несколько отличаются, потому что нет четко определенных требований к документам. Это может быть удостоверение священнослужителя, в котором указано, в какой церкви проходит служба и по какой должности, в зависимости от религиозной организации. Это может быть документ, подписанный Киевским митрополитом. Также это может быть приказ на хиротонию о том, что данное лицо может проводить службу в монастыре и занимает какую-то определенную должность (это может быть диакон или священник, в зависимости от сана), — пояснила адвокат.

Адвокат рассказала, чтобы оформить бронь для священнослужителей, требуется подтверждение статуса в соответствии с учреждением, религиозной организацией, также может требоваться штатное расписание религиозной организации с указанием предельной численности священнослужителей.

Сейчас сформирован окончательный список критически важных религиозных организаций, в который вошли 7 726 религиозных организаций.

Какие документы нужны для оформления брони

Для осуществления процедуры бронирования через портал Дія религиозные организации должны подать в ГЭСС следующие документы:

подтверждение официального трудоустройства священнослужителей;

документальное подтверждение их статуса в соответствии с внутренними правилами религиозной организации;

штатное расписание с указанием максимального количества священнослужителей, которые могут работать в организации.

Кроме того, религиозные организации, включенные в Перечень, должны самостоятельно внести в установленную форму (определенную Минцифрой) персональные данные кандидатов на бронирование — в частности, паспортные данные и идентификационный код (при наличии) — и передать эту информацию в ГЭСС.

В соответствии с приказом № Н-21/11, при рассмотрении вопросов бронирования таких лиц учитывается состояние укомплектованности штатных должностей военных капелланов в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, других военных формированиях и в Государственной пограничной службе согласно квотам конфессионального представительства.

Требования к религиозным организациям для бронирования священников

Религиозная организация может быть признана критически важной при условии одновременного выполнения следующих требований:

наличие записи об идентификационном коде юридического лица в Едином государственном реестре;

государственная регистрация осуществлена не позднее 26 декабря 2024 года;

организация не включена в перечень религиозных организаций, аффилированных с запрещенными в Украине иностранными религиозными структурами;

не находится на временно оккупированной территории Украины;

устав (положение) организации действует и содержит полное официальное название;

организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;

подан отчет об использовании доходов неприбыльной организации за последний отчетный период.

Являются ли священники военнообязанными

Священнослужители — это военнообязанные, отмечает адвокат. Среди них есть офицеры запаса, и некоторые из них даже сейчас проходят военную службу.

Чтобы получить бронирование, священнослужителю обязательно нужно пойти в ТЦК или сделать это через Резерв+ и обновить данные о себе. То есть лицо не должно быть в розыске.

Как осуществляется бронирование священников в 2025 году

По словам адвоката, в целом процедура бронирования такая же, как и для лиц, работающих на предприятиях критической инфраструктуры:

должны быть обновлены военно-учетные документы;

они обязательно должны состоять на воинском учете;

не быть в розыске, и тогда можно осуществить бронирование в Дії.

— Требования к этим работникам такие же, как к работникам других предприятий критической инфраструктуры. Бронирование происходит через Дію. После оформления бронирования обязательно нужно сходить и пройти ВВК, — отметила адвокат.

По ее словам, военно-врачебную комиссию нужно проходить раз в год даже забронированным лицам. Если не будет пройдена ВВК, то это может быть основанием для того, чтобы полиция останавливала, проверяла документы. Если нет пройденной ВВК, то это может стать препятствием для повторного бронирования, поскольку это трактуется как нарушение правил воинского учета.

Итак, для того, чтобы забронировать лицо в Дії, нужно, чтобы у него все было в порядке с военно-учетными документами, а данные о нем актуализированы соответствующим образом.

— Но если священнослужитель не состоит на воинском учете и сейчас лишь пытается на него стать, то ВВК действительно придется проходить. Также проходить ВВК придется повторно, если священнослужитель меняет свой ТЦК, в частности если он переехал или изменилось место жительства, — подытожила адвокат.

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