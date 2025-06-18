Дрон против дрона: группа Мольфар показала, как уничтожает российские БпЛА

Экипаж группы Мольфар 208 зенитной бригады Воздушных сил, работающий на Юге, показал, как его бойцы перехватывают в небе и уничтожают российские беспилотники.

Как украинские дроны перехватывают в небе российские БпЛА

Командир группы Мольфар Антон рассказал и показал, как вычисляют, догоняют и уничтожают разведывательные БпЛА россиян.

— Мы работаем на Херсонско-Николаевском направлении для недопущения врага на нашу территорию. Работаем и днем, и ночью, чтобы наше небо было свободным, — говорит Антон.

По его словам, на вооружении группы Мольфар имеется два комплекса перехватчиков: скоростные, которые работают по скоростным целям, и для менее скоростных и разведывательных дронов. Например, комплекс Тарас-П.

Сейчас смотрят

— Оба комплекса изготовлены в Украине из украинских компонентов. Они пытаются прибегать к уловкам, уже не так нагло, по какому-то радиомолчанию заходить, пытаться обмануть как радары, так и другие средства, чтобы зайти, — рассказал Антон.

Пилот группы Мольфар Александр рассказал, что на сегодня поражены и подтверждены 8 воздушных целей. Это беспилотники Суперками, Залы, модифицированные Суперками, Орланы.

— Бывают такие дни, что они летают постоянно, пытаются залететь на нашу территорию, и 24 на 7 у планшетов, у ноутбуков, контролируешь ситуацию, летаешь, сбиваешь или хотя бы отгоняешь от нашей территории, — рассказывает Александр.

По его словам, бывали дни, когда группа начинала работать с 8 утра, а заканчивала в 8 вечера. Без отдыха.

Для того чтобы научиться этой работе, нужно месяц-полтора. Для того чтобы стать полноценной группой, не только пилотом, нужно время. Все неудачи можно исправить.

На видео — кадры реальной боевой работы зенитных дронов, которые стали новым оружием против российских “глаз в небе”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 211-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.