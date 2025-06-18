Карта боевых действий на 18 июня 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений.
Российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 26 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 38 корректируемых авиабомб.
Кроме этого, для поражения привлекли 1 082 дрона.
Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года
Ситуация в Украине на 18 июня 2025
За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
На Харьковском направлении враг семь раз пытался наступать вблизи Волчанска, Старицы, Каменки и в сторону Долгенького.
На Купянском направлении произошло 11 атак вблизи Голубовки, Загризового, Степовой Новоселовки, а также в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголового, Ольговки, Карповки, Торского и Григоровки.
На Северском направлении наши защитники отбили четыре штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки и Григоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспаского, Александро-Калинового и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов возле Малиновки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Новосергиевки, Удачного, Алексеевки и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.
На Новопавловском направлении наши воины остановили 32 вражеских штурма возле населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Багатыря.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.
На Курском направлении подразделения Сил обороны отразили 24 атаки российских захватчиков.
Потери РФ на 18 июня 2025 года
- личного состава — около 1 007 160 (+1040) человек;
- танков — 10 947 (+7);
- боевых бронированных машин — 22 845 (+31);
- артиллерийских систем — 29 265 (+37);
- РСЗО — 1 420 (+1);
- средств ПВО — 1 187;
- самолетов — 416;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 165 (+184);
- крылатых ракет — 3 369 (+23);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 52 312 (+137);
- специальной техники — 3 916.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2011-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.