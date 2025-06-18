Карта боевых действий на 18 июня 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 26 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 38 корректируемых авиабомб.

Кроме этого, для поражения привлекли 1 082 дрона.

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Карта боевых действий в Украине на 18 июня 2025 года

Ситуация в Украине на 18 июня 2025

За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

На Харьковском направлении враг семь раз пытался наступать вблизи Волчанска, Старицы, Каменки и в сторону Долгенького.

На Купянском направлении произошло 11 атак вблизи Голубовки, Загризового, Степовой Новоселовки, а также в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголового, Ольговки, Карповки, Торского и Григоровки.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки и Григоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспаского, Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов возле Малиновки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Новосергиевки, Удачного, Алексеевки и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.

На Новопавловском направлении наши воины остановили 32 вражеских штурма возле населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Багатыря.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

На Курском направлении подразделения Сил обороны отразили 24 атаки российских захватчиков.

Потери РФ на 18 июня 2025 года

личного состава — около 1 007 160 (+1040) человек;

танков — 10 947 (+7);

боевых бронированных машин — 22 845 (+31);

артиллерийских систем — 29 265 (+37);

РСЗО — 1 420 (+1);

средств ПВО — 1 187;

самолетов — 416;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 165 (+184);

крылатых ракет — 3 369 (+23);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 52 312 (+137);

специальной техники — 3 916.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2011-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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