Коллаборант Михаил Грицай ликвидирован в оккупированном Бердянске – ГУР

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили Михаила Грицая — коллаборанта, подозреваемого в государственной измене и причастности к военным преступлениям.

Как сообщает Главное управление разведки, инцидент произошел 18 июня 2025 года.

Ликвидирован Михаил Грицай: что о нем известно

Михаил Грицай родился на Полтавщине, проживал в Бердянске и возглавлял местный центр партии Социалистическая Украина. После оккупации города в 2022 году добровольно согласился на сотрудничество с российскими захватчиками. Он занимал должность “и. о. мэра и заместителя по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса” в оккупационной администрации.

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По данным украинских источников, Михаил Грицай занимался хищением государственной собственности в пользу РФ, передавал оккупантам данные о проукраинских жителях и был причастен к созданию застенков и террору против мирного населения.

В апреле 2022 года ему заочно было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена).

Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль, в котором находился один из руководителей оккупационной администрации Евгений Богданов.

В результате детонации полностью выгорел автомобиль Renault Duster серого цвета.

Источник : ГУР

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