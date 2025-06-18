Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

Коллаборант Михаил Грицай ликвидирован в оккупированном Бердянске – ГУР

Пістолет
Фото: Dreamstime

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили Михаила Грицая — коллаборанта, подозреваемого в государственной измене и причастности к военным преступлениям.

Как сообщает Главное управление разведки, инцидент произошел 18 июня 2025 года.

Ликвидирован Михаил Грицай: что о нем известно

Михаил Грицай родился на Полтавщине, проживал в Бердянске и возглавлял местный центр партии Социалистическая Украина. После оккупации города в 2022 году добровольно согласился на сотрудничество с российскими захватчиками. Он занимал должность “и. о. мэра и заместителя по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса” в оккупационной администрации.

Сейчас смотрят

По данным украинских источников, Михаил Грицай занимался хищением государственной собственности в пользу РФ, передавал оккупантам данные о проукраинских жителях и был причастен к созданию застенков и террору против мирного населения.

В апреле 2022 года ему заочно было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена).

Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль, в котором находился один из руководителей оккупационной администрации Евгений Богданов.

В результате детонации полностью выгорел автомобиль Renault Duster серого цвета.

Читайте также
Кракен ликвидировал символического миллионного российского оккупанта — это военный с Камчатки
ГУР-втрати-ворога

Источник: ГУР
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь