Мы можем двигаться вперед: Макрон и Мерц считают, что Трамп может согласовать санкции против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили оптимизм относительно того, что президент США Дональд Трамп может вскоре согласовать дополнительные санкции против России.

Макрон и Мерц о санкциях США против РФ

— Вчера я, как и мои коллеги, слышал, что он сказал, что это нормально, если все поддерживают санкции. Он не хотел действовать в одиночку, но считает, что мы можем двигаться вперед, — заявил Макрон.

Подобные заявления сделал и канцлер Германии Фридрих Мерц.

— Я возвращаюсь в Германию с осторожным оптимизмом относительно того, что в ближайшие дни в Америке будут приняты решения о введении дальнейших санкций против России, — сказал Мерц.

Недавно Трамп выразил несогласие с идеей дальнейших санкций против России, ссылаясь на экономические издержки.

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Как сообщало Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом, обсуждение лидеров стран Большой семерки (G7) мало побудило президента США к ужесточению санкций против России.

На саммите G7 в Канаде Дональд Трамп еще больше разочаровал союзников, заявив, что санкции стоят США много денег. В то же время он повторил многие из этих возражений за ужином, сказали источники, которые говорили на условиях анонимности.

Однако ожидается, что в заявлении, которое опубликует премьер-министр Канады Марк Карни, будет указано, что страны G7 поддерживают мирные усилия под руководством США, а Украина продемонстрировала свою готовность к прекращению огня, в отличие от России.

В заявлении планируют отметить, что союзникам Киева необходимо продолжать оказывать давление на Москву с помощью санкций.

В то же время они настаивают на снижении предельной цены на российскую нефть странами Большой семерки, с чем до сих пор не соглашались США.

Источник : Bloomberg

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