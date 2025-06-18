В ночь на 18 июня армия РФ атаковала Украину 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов с трех направлений.

Как ПВО отразила ночную атаку 18 июня

Сегодня в течение ночи оккупанты запускали беспилотники со стороны Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Основные направления удара — Запорожье, Донецкая и Днепропетровская области.

В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 08:30 утра подтвердили обезвреживание различными средствами 30 из 58 вражеских БпЛА на Востоке и Севере страны.

В частности, 12 дронов сбиты огневыми средствами поражения и 18 локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Известно о попадании средств воздушного нападения противника в результате ночной атаки на Украину в 9 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 211-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

