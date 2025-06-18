Офис и склад издательства Украинский приоритет уничтожено при обстреле Киева 17 июня
В результате российского обстрела в Киеве, который произошел в ночь на 17 июня, полностью разрушены офис и склад издательства Украинский приоритет.
Соучредитель издательства Владимир Шовкошитный рассказал, каковы последствия российской атаки на Киев.
Удар по издательству Украинский приоритет — какие последствия
Как отметил Шовкошитный, сгорели десятки тысяч книг более 130 наименований.
Среди них — литература об истории Украины, начиная от скифской эпохи до современности, рассказал соучредитель издательства.
— Я собственноручно разгребал пепел 14 лет своей жизни, но я твердо знаю о Фениксе, — утверждает Шовкошитный.
По его словам, издательство Украинский приоритет обязательно восстановится. Он провел аналогию с фениксом, который восстанет из пепла.
Как отметил соучредитель, среди читателей книг издательства есть украинские воины, которые с первых дней полномасштабного российского вторжения защищают государство.
В ночь на 17 июня Россия массированно обстреляла Киев и другие города Украины, запустив по меньшей мере 440 ударных дронов, 32 крылатые и баллистические ракеты.
Также в результате атаки повреждены здания и сооружения Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (КПИ). Всего под комбинированным обстрелом оказались 27 локаций в Киеве.
В ту ночь под российские удары попали, кроме столицы, Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.
Фото: Владимир Шовкошитный