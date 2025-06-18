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Офис и склад издательства Украинский приоритет уничтожено при обстреле Киева 17 июня

Атака на Київ 17 червня: видавництво Український пріоритет
Фото: Володимир Шовкошитний
Атака на Київ 17 червня: видавництво Український пріоритет
Фото: Володимир Шовкошитний
Атака на Київ 17 червня: видавництво Український пріоритет
Фото: Володимир Шовкошитний
Атака на Київ 17 червня: видавництво Український пріоритет
Атака на Київ 17 червня: видавництво Український пріоритет
Атака на Київ 17 червня: видавництво Український пріоритет

В результате российского обстрела в Киеве, который произошел в ночь на 17 июня, полностью разрушены офис и склад издательства Украинский приоритет.

Соучредитель издательства Владимир Шовкошитный рассказал, каковы последствия российской атаки на Киев.

Удар по издательству Украинский приоритет — какие последствия

Как отметил Шовкошитный, сгорели десятки тысяч книг более 130 наименований.

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Среди них — литература об истории Украины, начиная от скифской эпохи до современности, рассказал соучредитель издательства.

— Я собственноручно разгребал пепел 14 лет своей жизни, но я твердо знаю о Фениксе, — утверждает Шовкошитный.

По его словам, издательство Украинский приоритет обязательно восстановится. Он провел аналогию с фениксом, который восстанет из пепла.

Как отметил соучредитель, среди читателей книг издательства есть украинские воины, которые с первых дней полномасштабного российского вторжения защищают государство.

В ночь на 17 июня Россия массированно обстреляла Киев и другие города Украины, запустив по меньшей мере 440 ударных дронов, 32 крылатые и баллистические ракеты.

Также в результате атаки повреждены здания и сооружения Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (КПИ). Всего под комбинированным обстрелом оказались 27 локаций в Киеве.

В ту ночь под российские удары попали, кроме столицы, Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

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Обстріл Києва 17 червня

Фото: Владимир Шовкошитный

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