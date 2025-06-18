События ночи 18 июня: взрывы в Запорожье, итоги саммита G7 в Канаде

В ночь на 18 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ударными БпЛА, в частности, взрывы раздавались в Запорожье, где зафиксированы многочисленные попадания и пожары, а также в Изюме Харьковской области.

А в Канаде завершился саммит лидеров стран G7, на котором был и президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 18 июня — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Взрывы в Запорожье

В начале суток 18 июня в Запорожье прогремела серия взрывов во время отражения атаки российских дронов.

По данным главы ОВА Ивана Федорова, город атаковали по меньшей мере 13 вражеских БпЛА.

Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.

Спасатели ликвидируют три пожара, площадью 100, 300 и 800 кв. м.

Также повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели автомобили.

Атака дронов в Харьковской области

Взрывы в Изюме Харьковской области прогремели около 03:15.

По данным Изюмской городской военной администрации, в результате попадания вражеских ударных дронов типа Шахед в частном секторе возникли пожары.

По состоянию на утро никто из жителей общины за медицинской помощью не обращался.

В Киеве продолжается разбор завалов после атаки 17 июня

В ГСЧС сообщили, что в Соломенском районе столицы из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома по состоянию на 07:00 деблокированы тела еще пятерых погибших.

По этому адресу спасатели в целом изъяли тела уже 16 человек и работы продолжаются.

Всего во время массовой атаки на Киев 17 июня погиб 21 человек, еще 134 — получили ранения различной степени тяжести.

Зеленский подвел итоги саммита G7 в Канаде

Президент Владимир Зеленский ночью 18 июня обнародовал заявление по итогам участия в саммите G7 в Канаде, отметив, что есть конкретные решения по увеличению военной поддержки Украины, новые транши за счет замороженных российских активов и дополнительные санкции против РФ.

— Важно, что партнеры готовы не только поддерживать нашу оборону сейчас, но и вместе восстанавливать Украину после окончания войны, — подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает бороться против российской агрессии и совместно с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего.

Однако, по данным СМИ, совместного заявления по Украине по итогам саммита G7 не будет якобы из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался поддерживать жесткую риторику против РФ, чтобы не навредить возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Макрон и Мерц считают, что Трамп может согласовать санкции против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц надеются на то, что президент США Дональд Трамп может вскоре согласовать дополнительные санкции против России.

Свои оптимистичные заявления они сделали на полях саммита G7 после слов американского лидера о том, что это нормально, когда все поддерживают санкции.

По их словам, это может произойти в ближайшие дни.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 211-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.