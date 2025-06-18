Подоляк объяснил ликвидацию американской группы давления на Россию

Администрация Дональда Трампа прекратила работу межведомственной группы при Совете национальной безопасности США, которая занималась разработкой санкционной стратегии против России.

О причинах такого решения рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Почему США распустили рабочую группу по давлению на РФ

По его словам, это решение стало частью масштабного пересмотра внешнеполитического курса Соединенных Штатов.

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Специализированная комиссия функционировала лишь около трех месяцев после создания в начале весны текущего года.

Сворачивание работы группы произошло на фоне масштабных кадровых изменений в Совете национальной безопасности США.

— Эта комиссия была создана, скажем так, где-то в марте, ну, то есть в начале весны, и закрыта буквально сегодня, то есть она поработала там три месяца, чуть меньше. Но они начали большую чистку, как я понимаю, в Совбезе, — пояснил советник.

Подоляк отметил, что решение о ликвидации не означает полного прекращения санкционного давления на Россию.

По его словам, альтернативные санкционные механизмы включает законопроект Грэма — Блюменталя и инициативы европейских партнеров, в частности Великобритании и Франции.

Эти инструменты остаются активными и могут быть использованы против российских интересов.

Кроме того, Подоляк охарактеризовал решение как проявление перехода США от концепции глобального лидерства к изоляционистской политике.

По его оценке, такая стратегия может негативно повлиять на международный авторитет Америки.

— Вопрос в воле самого Трампа и в понимании, какие репутационные потери он сегодня несет. Все больше стран понимают, что Соединенные Штаты от концепции “Сделаем Америку снова великой” идут к концепции “Сделаем Америку изолированной”, — отметил советник ОП.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по давлению на Россию уже в мае потеряла свой темп после осознания отсутствия заинтересованности Дональда Трампа в более жесткой позиции в отношении Москвы.

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