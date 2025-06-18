Правила пересечения границы в 2025 году: что изменилось
С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, что существенно повлияло на правила пересечения государственной границы. Были введены многочисленные ограничения, особенно в отношении выезда отдельных категорий граждан.
В 2025-м продолжают действовать ограничения на выезд для мужчин в возрасте 18-60 лет и женщин, которые являются военнообязанными. Они могут выехать за границу только в случаях, предусмотренных ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, которая определяет категории лиц, получающих отсрочку от мобилизации.
Факты ICTV узнавали, какие правила пересечения границы действуют в 2025 году.
Новые правила контроля на границах в 2025 году: системы EES и ETIAS
В 2025 году Европейский Союз ввел две новые системы пограничного контроля:
- EES (Entry/Exit System) — автоматизированная система регистрации пересечения границы Шенгенской зоны. Для украинцев с биометрическими паспортами изменения будут минимальными: сканирование документов в специальных терминалах и периодическая проверка биометрических данных.
- ETIAS (European Travel Information and Authorization System) — система предварительной авторизации для граждан стран с безвизовым режимом. Перед въездом в ЕС нужно будет получить электронное разрешение через онлайн-платформу.
Обновлены правила пересечения границы для мужчин до 25 лет
31 декабря Кабинет министров Украины обновил правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-25 лет во время военного положения.
Изменения касаются мужчин этой возрастной категории, которые служили по контракту в ВСУ или в разведывательных подразделениях Министерства обороны и не проходили полноценную военную службу до заключения контракта, за исключением базовой подготовки.
Эти лица могут пересекать границу при условии наличия:
- справки от воинской части или руководителя территориального центра комплектования, содержащей данные о заключенном контракте;
- военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.
Пересечение границы: документы
Для выезда за границу граждане Украины должны иметь действующий загранпаспорт. Использование ID-карты возможно только при условии наличия соответствующих межгосударственных соглашений, в частности с Турцией и Грузией. Перед путешествием важно проверить срок действия паспорта, ведь многие страны требуют, чтобы он оставался действующим не менее 3-6 месяцев после въезда.
В зависимости от цели поездки может понадобиться виза. Украинцы могут посещать 112 стран без визы, однако для работы или учебы оформление соответствующего разрешения является обязательным.
Правила пересечения границы в условиях военного положения для военнообязанных
Мужчинам для беспрепятственного пересечения границы необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица и его право на выезд. Подробный перечень таких документов содержится в постановлении Кабмина № 57 от 27.01.1995 года, которое было обновлено в соответствии с условиями военного положения.
Всем категориям лиц необходимо иметь военно-учетный документ с актуальным штрих-кодом, который проверяется пограничниками, ТЦК и полицией.
Основной пакет документов включает:
- Паспорт гражданина Украины (внутренний или заграничный).
- Военно-учетный документ с указанным VIN-кодом.
- Справку об отсрочке (при наличии права на нее).
- Дополнительные документы в зависимости от категории (например, свидетельство о рождении ребенка, документы об инвалидности и т. д.).
Некоторые категории граждан могут заранее забронировать время пересечения границы через систему єЧерга. Это касается:
- водителей грузового транспорта;
- туристических и детских групп;
- лиц, путешествующих с гуманитарной целью.
Также водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи, должны быть зарегистрированы в системе Шлях, что помогает уменьшить коррупционные риски в сфере международных перевозок.
Правила пересечения границы в 2025 году для детей
Детям до 18 лет для пересечения границы необходимо иметь:
- Свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет) или паспорт гражданина Украины (с 14 лет).
- Документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о браке в случае разных фамилий у родителей и ребенка).
- Загранпаспорт ребенка или запись о нем в загранпаспорте одного из родителей.
Если ребенок путешествует без родителей, нужно нотариально заверенное разрешение на выезд от одного из них.