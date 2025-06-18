Правила пересечения границы в 2025 году: что изменилось

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, что существенно повлияло на правила пересечения государственной границы. Были введены многочисленные ограничения, особенно в отношении выезда отдельных категорий граждан.

В 2025-м продолжают действовать ограничения на выезд для мужчин в возрасте 18-60 лет и женщин, которые являются военнообязанными. Они могут выехать за границу только в случаях, предусмотренных ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, которая определяет категории лиц, получающих отсрочку от мобилизации.

Факты ICTV узнавали, какие правила пересечения границы действуют в 2025 году.

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Новые правила контроля на границах в 2025 году: системы EES и ETIAS

В 2025 году Европейский Союз ввел две новые системы пограничного контроля:

EES (Entry/Exit System) — автоматизированная система регистрации пересечения границы Шенгенской зоны. Для украинцев с биометрическими паспортами изменения будут минимальными: сканирование документов в специальных терминалах и периодическая проверка биометрических данных.

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) — система предварительной авторизации для граждан стран с безвизовым режимом. Перед въездом в ЕС нужно будет получить электронное разрешение через онлайн-платформу.

Обновлены правила пересечения границы для мужчин до 25 лет

31 декабря Кабинет министров Украины обновил правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-25 лет во время военного положения.

Изменения касаются мужчин этой возрастной категории, которые служили по контракту в ВСУ или в разведывательных подразделениях Министерства обороны и не проходили полноценную военную службу до заключения контракта, за исключением базовой подготовки.

Эти лица могут пересекать границу при условии наличия:

справки от воинской части или руководителя территориального центра комплектования, содержащей данные о заключенном контракте;

военно-учетного документа, подтверждающего прохождение службы.

Пересечение границы: документы

Для выезда за границу граждане Украины должны иметь действующий загранпаспорт. Использование ID-карты возможно только при условии наличия соответствующих межгосударственных соглашений, в частности с Турцией и Грузией. Перед путешествием важно проверить срок действия паспорта, ведь многие страны требуют, чтобы он оставался действующим не менее 3-6 месяцев после въезда.

В зависимости от цели поездки может понадобиться виза. Украинцы могут посещать 112 стран без визы, однако для работы или учебы оформление соответствующего разрешения является обязательным.

Правила пересечения границы в условиях военного положения для военнообязанных

Мужчинам для беспрепятственного пересечения границы необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица и его право на выезд. Подробный перечень таких документов содержится в постановлении Кабмина № 57 от 27.01.1995 года, которое было обновлено в соответствии с условиями военного положения.

Всем категориям лиц необходимо иметь военно-учетный документ с актуальным штрих-кодом, который проверяется пограничниками, ТЦК и полицией.

Основной пакет документов включает:

Паспорт гражданина Украины (внутренний или заграничный).

Военно-учетный документ с указанным VIN-кодом.

Справку об отсрочке (при наличии права на нее).

Дополнительные документы в зависимости от категории (например, свидетельство о рождении ребенка, документы об инвалидности и т. д.).

Некоторые категории граждан могут заранее забронировать время пересечения границы через систему єЧерга. Это касается:

водителей грузового транспорта;

туристических и детских групп;

лиц, путешествующих с гуманитарной целью.

Также водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи, должны быть зарегистрированы в системе Шлях, что помогает уменьшить коррупционные риски в сфере международных перевозок.

Правила пересечения границы в 2025 году для детей

Детям до 18 лет для пересечения границы необходимо иметь:

Свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет) или паспорт гражданина Украины (с 14 лет).

Документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о браке в случае разных фамилий у родителей и ребенка).

Загранпаспорт ребенка или запись о нем в загранпаспорте одного из родителей.

Если ребенок путешествует без родителей, нужно нотариально заверенное разрешение на выезд от одного из них.

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