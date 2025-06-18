Стефанчук: уголовная ответственность за обход санкций – вопрос справедливости

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему украинский парламент принял закон об уголовной ответственности за обход санкций, отметив его принципиальное значение как для Украины, так и для международного сообщества.

Уголовная ответственность за попытки обойти санкции

Такое решение, по словам главы парламента Руслана Стефанчука, есть вопрос справедливости и последовательности — особенно на фоне того, что именно этого Украина требует от международных партнеров.

– Будет удивительно требовать от других стран ответственности за обход санкций и использование лазейок, а самой не реагировать на аналогичные действия в пределах своего государства, – пояснил Стефанчук в интервью РБК-Украина.

По его словам, некоторые лица пытаются “примерить на себя этот пиджак”, намекая на непричастность или несправедливость санкций.

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Однако, подчеркнул спикер, государственная политика не может формироваться под влиянием отдельных лиц.

– Украина строит свою международную и внутреннюю политику не с учетом отдельных индивидуумов, а с учетом интересов государства, – отметил он.

Стефанчук также напомнил, что обратился в СНБО с запросом предоставить перечень лиц, против которых санкции были введены с 2014 по 2019 год.

В списке – около 700 граждан Украины. И именно на этом опыте Украина выстраивает дальнейшую санкционную политику.

– Мы пользуемся законодательством, действующим с 2014 года. Парламент внес минимальные изменения, в том числе лишение государственных наград. Но принципиальной новой базы не было – поэтому будем последовательными: или крестик, или другое, – подчеркнул Стефанчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение СНБО по санкциям против лиц, поддерживающих агрессию России.

Среди них – артисты, бывшие чиновники и организации, в частности крымский Артек, ныне контролируемый Россией.

В санкционных списках фигурируют: Ани Лорак, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Николай Азаров, Виктор Пшонка, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Андрей Клюев.

Многие из них уже лишены украинских наград.

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