В Соломенском районе Киева обвалилась лестница в одном из поврежденных домов

В Соломенском районе Киева в одной из многоэтажек, которая пострадала в результате российского обстрела 17 июня, произошло частичное разрушение внутренних конструкций.

Об этом сообщает КГГА.

В поврежденном доме обвалилась лесница

— В частности, в пятиэтажке упал пролет на лестнице между верхними этажами. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали пятерых жителей. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

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Напомним, ночью 17 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину. В Киеве по последним данным погибли 28 человек, более 140 получили ранения.

Из-под завалов удалось спасти двух человек, еще около 50 — деблокировали. Более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.

К спасательной операции были привлечены более 400 спасателей, 200 единиц техники, беспилотники и поисковые собаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 211-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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