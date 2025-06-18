В Соломенском районе Киева обвалилась лестница в одном из поврежденных домов
В Соломенском районе Киева в одной из многоэтажек, которая пострадала в результате российского обстрела 17 июня, произошло частичное разрушение внутренних конструкций.
Об этом сообщает КГГА.
В поврежденном доме обвалилась лесница
— В частности, в пятиэтажке упал пролет на лестнице между верхними этажами. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Из здания эвакуировали пятерых жителей. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.
Напомним, ночью 17 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину. В Киеве по последним данным погибли 28 человек, более 140 получили ранения.
Из-под завалов удалось спасти двух человек, еще около 50 — деблокировали. Более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.
К спасательной операции были привлечены более 400 спасателей, 200 единиц техники, беспилотники и поисковые собаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 211-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.