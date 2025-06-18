Украине понадобится более года для идентификации 6 060 переданных тел воинов — Клименко

Украине понадобится не менее 13-14 месяцев для идентификации 6 060 тел погибших воинов, переданных Россией в рамках стамбульских договоренностей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Идентификация тел погибших продлится более года

По его словам, процесс значительно осложняется тем, что россияне смешали тела украинских граждан с останками оккупантов.

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Кроме того, они разделили тела одного человека между разными пакетами или даже отдельными репатриациями.

Каждый пакет может содержать останки сразу нескольких человек, что требует детального анализа каждого фрагмента.

— Каждый пакет может содержать останки одного, двух или трех человек. Более того, во время экспертизы мы начали обнаруживать тела одного человека в нескольких пакетах или в разных репатриациях, — пояснил глава МВД.

Сейчас все соответствующие службы работают в три смены для ускорения процесса и передачи тел семьям погибших.

Экспертиза проводится с максимальной тщательностью из-за сложности материала.

— Я могу только приблизительно сказать, потому что еще идет анализ того, в каком состоянии и сколько останков находится в переданных российской стороной пакетах. Но на эти 6 000, по самым скромным предварительным оценкам наших специалистов, уйдет примерно 13-14 месяцев, — заявил Клименко.

По его словам, украинские специалисты проводят полный цикл идентификации со сравнением профилей ДНК родственников погибших героев.

В случае подтверждения, что останки принадлежат не украинским защитникам, их будут передавать семьям оккупантов.

Ранее Игорь Клименко заявлял, что не уверен, намеренно ли российская сторона передала останки своих военных в мешках с телами украинцев или по собственной халатности.

Напомним, что репатриационные мероприятия продолжались с 11 июня. В последний день, 16 июня, удалось вернуть 1 245 тел украинских защитников.

По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня представители Украины и России договорились о масштабной репатриации тел воинов – возвращении более 6 тыс. погибших украинских защитников.

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