Потери РФ на 18 июня: минус еще 1040 оккупантов и почти 40 артсистем

Потери РФ на 18 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 211-е сутки полномасштабной войны достигли 1 007 160 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 18 июня 2025

личного состава — около 1 007 160 (+1040) человек;

танков — 10 947 (+7);

боевых бронированных машин — 22 845 (+31);

артиллерийских систем — 29 265 (+37);

РСЗО — 1 420 (+1);

средств ПВО — 1 187;

самолетов — 416;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 165 (+184);

крылатых ракет — 3 369 (+23);

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 52 312 (+137);

специальной техники — 3 916.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 211-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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