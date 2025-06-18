Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 18 июня: минус еще 1040 оккупантов и почти 40 артсистем
Потери РФ на 18 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 211-е сутки полномасштабной войны достигли 1 007 160 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 18 июня 2025
- личного состава — около 1 007 160 (+1040) человек;
- танков — 10 947 (+7);
- боевых бронированных машин — 22 845 (+31);
- артиллерийских систем — 29 265 (+37);
- РСЗО — 1 420 (+1);
- средств ПВО — 1 187;
- самолетов — 416;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 165 (+184);
- крылатых ракет — 3 369 (+23);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 52 312 (+137);
- специальной техники — 3 916.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 211-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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