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Потери РФ на 18 июня: минус еще 1040 оккупантов и почти 40 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 18 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 211-е сутки полномасштабной войны достигли 1 007 160 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 18 июня 2025

  • личного состава — около 1 007 160 (+1040) человек;
  • танков — 10 947 (+7);
  • боевых бронированных машин — 22 845 (+31);
  • артиллерийских систем — 29 265 (+37);
  • РСЗО — 1 420 (+1);
  • средств ПВО — 1 187;
  • самолетов — 416;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 165 (+184);
  • крылатых ракет — 3 369 (+23);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 312 (+137);
  • специальной техники — 3 916.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 211-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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