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Потери РФ на 19 июня: минус еще 1080 оккупантов и более 60 артсистем

російські окупанти
Фото: Getty Images

Потери РФ на 19 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1080 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 212-е сутки полномасштабной войны достигли 1 008 240 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 19 июня 2025

  • личного состава — около 1 008 240 (+1080) человек;
  • танков — 10 951 (+4);
  • боевых бронированных машин — 22 853 (+8);
  • артиллерийских систем — 29 328 (+63);
  • РСЗО — 1 420;
  • средств ПВО — 1 187;
  • самолетов — 416;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 229 (+64);
  • крылатых ракет — 3 369;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 420 (+108);
  • специальной техники — 3 918 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 212-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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