$4 тыс. за должность: во Львовской области задержали начальника Службы судебной охраны

Начальник Территориального управления Службы судебной охраны во Львовской области и его пособник подозреваются в коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Задержание начальника Службы судебной охраны: что известно

По данным следствия, чиновник предложил знакомому трудоустройство в один из правоохранительных органов Львовщины.

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Подозреваемый уверял потенциального клиента, что имеет связи с руководством, что позволит обеспечить быстрый карьерный рост.

За свои услуги злоумышленник требовал $4 тыс.

Когда стало понятно, что свои обещания чиновник выполнить не сможет, он предложил альтернативный вариант: трудоустроить непосредственно в Службу судебной охраны с гарантиями быстрого повышения.

На всех этапах коррупционной схемы за ней следили правоохранители, включая переговоры об условиях и способах передачи вознаграждения.

В настоящее время подозреваемый задержан. Продолжается расследование с целью установления полного объема коррупционной деятельности и возможной причастности других лиц к преступной схеме.

Ранее при получении взятки в собственном кабинете задержали чиновника Одесского горсовета.

Он требовал у местного предпринимателя 100 тыс. грн за изготовление и выдачу документов на размещение четырех торговых точек.

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