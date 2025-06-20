$4 тыс. за должность: во Львовской области задержали начальника Службы судебной охраны
Начальник Территориального управления Службы судебной охраны во Львовской области и его пособник подозреваются в коррупции.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Задержание начальника Службы судебной охраны: что известно
По данным следствия, чиновник предложил знакомому трудоустройство в один из правоохранительных органов Львовщины.
Подозреваемый уверял потенциального клиента, что имеет связи с руководством, что позволит обеспечить быстрый карьерный рост.
За свои услуги злоумышленник требовал $4 тыс.
Когда стало понятно, что свои обещания чиновник выполнить не сможет, он предложил альтернативный вариант: трудоустроить непосредственно в Службу судебной охраны с гарантиями быстрого повышения.
На всех этапах коррупционной схемы за ней следили правоохранители, включая переговоры об условиях и способах передачи вознаграждения.
В настоящее время подозреваемый задержан. Продолжается расследование с целью установления полного объема коррупционной деятельности и возможной причастности других лиц к преступной схеме.
Ранее при получении взятки в собственном кабинете задержали чиновника Одесского горсовета.
Он требовал у местного предпринимателя 100 тыс. грн за изготовление и выдачу документов на размещение четырех торговых точек.