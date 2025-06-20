Хотел удивить подписчиков, а получил сотрясение мозга: в метро Киева травмировался зацепер

В метро Киева 19-летний “зацепер” получил перелом ноги и сотрясение мозга.

Об этом сообщили в КП Киевский метрополитен.

Парень зацепился за вагон на ветке М2 киевского метрополитена и снимал это на видео. Во время этого он столкнулся с оборудованием внутри тоннеля и упал на рельсы, получив тяжелые травмы.

Сейчас смотрят

В метро Киева травмировался “зацепер”

Парень, который снимал контент и стоял позади вагона, столкнулся с оборудованием внутри тоннеля между станциями Дворец Украина — Лыбедская. В результате этого подросток упал на рельсы. Он получил перелом бедренной кости, сотрясение мозга и множественные ушибы. Медики скорой оказали ему первую помощь и доставили в больницу. В дальнейшем этим случаем будут заниматься правоохранительные органы.

Отмечается, что это “развлечение” создало максимальный дискомфорт всем другим пассажирам, которые находились на платформе. Из-за инцидента движение поездов на синей линии было временно остановлено, поезда могли курсировать только на участке между станциями Героев Днепра и Олимпийская.

В Киевском метрополитене заявили, что случаев зацепинга стало больше — меньше чем за полгода в подземке задержали уже 7 лиц. Это на 5 больше, чем в прошлом году.

В КП Киевский метрополитен отметили, что зацепинг — “страшное и травматическое хобби современной молодежи, которая стремится получить популярность и лайки”. А в итоге имеет проблемы со здоровьем, сложные травмы, которые могут привести к смерти.

Работники Киевского метрополитена предупреждают, контактный рельс метро имеет высокое напряжение в 825 В, даже короткое прикосновение может привести к поражению током с возможным летальным исходом. К тому же во время остановки поезда есть большая вероятность не удержаться и упасть.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.