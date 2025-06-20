Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Рада приняла новый закон, упрощающий оценку пригодности к службе в армии
Мобилизация забронированных: законно ли и как обжаловать такие действия ТЦК в Украине
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Все пережили: боец сохранил в плену носки с Азовстали с надписью ГПСУ

звільнений з полону
Фото: Госпогранслужба

В пятницу, 20 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Большинство защитников пробыли в российском плену более двух лет.

Один из защитников рассказал, что в плену ему удалось сохранить носки еще со дней обороны Азовстали в Мариуполе.

Военный сохранил носки с надписью ГПСУ в плену

Во время общения с освобожденными воинами один из военных рассказал, что сохранил носки с надписью ГПСУ, которые носил еще во время обороны завода Азовсталь в Мариуполе в 2022 году.

Сейчас смотрят

—  Не знаю, каким образом сохранил, но это носки еще с Азовстали. Я как выходил оттуда — и забрал их. Все пережили. Думал, заберут, но… — рассказал он.

На вопрос, носил ли их в плену, мужчина ответил:

— Нет. Я ждал выйти оттуда. Хоть что-то должно было остаться.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время обмена пленными 20 июня домой удалось вернуть защитников Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей.

Речь идет о воинах Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы.

Читайте также
Мама, это я! Первые звонки освобожденных из плена воинов растрогали до слез
Обмін-полоненими

Источник: Госпогранслужба

Связанные темы:

Война в УкраинеГоспогранслужбаОбмін полоненими
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь