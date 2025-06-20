Все пережили: боец сохранил в плену носки с Азовстали с надписью ГПСУ

В пятницу, 20 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Большинство защитников пробыли в российском плену более двух лет.

Один из защитников рассказал, что в плену ему удалось сохранить носки еще со дней обороны Азовстали в Мариуполе.

Военный сохранил носки с надписью ГПСУ в плену

Во время общения с освобожденными воинами один из военных рассказал, что сохранил носки с надписью ГПСУ, которые носил еще во время обороны завода Азовсталь в Мариуполе в 2022 году.

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— Не знаю, каким образом сохранил, но это носки еще с Азовстали. Я как выходил оттуда — и забрал их. Все пережили. Думал, заберут, но… — рассказал он.

На вопрос, носил ли их в плену, мужчина ответил:

— Нет. Я ждал выйти оттуда. Хоть что-то должно было остаться.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время обмена пленными 20 июня домой удалось вернуть защитников Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей.

Речь идет о воинах Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы.

Источник : Госпогранслужба

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