События ночи 20 июня: взрывы в Одессе и Харькове, атака дронов на Сумы

В ночь на 20 июня РФ массированно атаковала Украину ударными дронами.

Взрывы раздавались в Одессе, Харькове, Сумах и других городах. Но больше всего досталось Одессе, где вспыхнули масштабные пожары и разрушен четырехэтажный дом.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 20 июня — в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы в Одессе

Ночью российские дроны массированно атаковали Одессу — зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары.

В частности, вспыхнул четырехэтажный жилой дом, из которого спасены три человека, еще шесть жителей эвакуировали, сообщили в ГСЧС.

— Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции — пострадали трое пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии, — говорится в сообщении.

Также в результате атаки вспыхнул пожар в 23-этажном доме, здесь огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Эвакуированы 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены три человека, в том числе двое детей.

Кроме того, пожары зафиксированы еще в пяти жилых домах, сгорели три автомобиля.

Под завалами еще может быть один человек. В целом пострадали 13 человек, из них трое — спасатели.

Взрывы в Харькове

Также этой ночью взрывы раздавались в Харькове. Зафиксировано восемь попаданий в результате атаки российских БПЛА.

Загорелась крыша незаселенного многоэтажного дома, в его дворе повреждено около 50 автомобилей, а также пять частных домов и хозяйственная постройка.

Предварительно, в Харькове пострадали три человека, среди которых двое детей — девочки 12 и 17 лет.

Атака дронов на Сумы

Поздно вечером 19 июня российские дроны также атаковали Сумы, сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Вспыхнул пожар в Ковпаковском районе города — загорелось одно из зданий в жилом секторе. На данный момент пожар уже ликвидирован.

К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Трамп две недели будет думать, нанести ли удар по Ирану

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп примет решение о возможном ударе по Ирану в течение двух недель, принимая во внимание вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем.

У Трампа не стали оценивать перспективы дипломатических переговоров, но отметили, что целью США остается остановка обогащения урана и недопущение создания ядерного оружия.

Однако СМИ пишут со ссылкой на источники, що американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану уже в ближайшие выходные.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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