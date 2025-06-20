События ночи 20 июня: взрывы в Одессе и Харькове, атака дронов на Сумы
В ночь на 20 июня РФ массированно атаковала Украину ударными дронами.
Взрывы раздавались в Одессе, Харькове, Сумах и других городах. Но больше всего досталось Одессе, где вспыхнули масштабные пожары и разрушен четырехэтажный дом.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 20 июня — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Одессе
- Взрывы в Харькове
- Атака дронов на Сумы
- Трамп две недели будет думать, нанести ли удар по Ирану
Взрывы в Одессе
Ночью российские дроны массированно атаковали Одессу — зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары.
В частности, вспыхнул четырехэтажный жилой дом, из которого спасены три человека, еще шесть жителей эвакуировали, сообщили в ГСЧС.
— Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции — пострадали трое пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии, — говорится в сообщении.
Также в результате атаки вспыхнул пожар в 23-этажном доме, здесь огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Эвакуированы 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены три человека, в том числе двое детей.
Кроме того, пожары зафиксированы еще в пяти жилых домах, сгорели три автомобиля.
Под завалами еще может быть один человек. В целом пострадали 13 человек, из них трое — спасатели.
Взрывы в Харькове
Также этой ночью взрывы раздавались в Харькове. Зафиксировано восемь попаданий в результате атаки российских БПЛА.
Загорелась крыша незаселенного многоэтажного дома, в его дворе повреждено около 50 автомобилей, а также пять частных домов и хозяйственная постройка.
Предварительно, в Харькове пострадали три человека, среди которых двое детей — девочки 12 и 17 лет.
Атака дронов на Сумы
Поздно вечером 19 июня российские дроны также атаковали Сумы, сообщил глава ОВА Олег Григоров.
Вспыхнул пожар в Ковпаковском районе города — загорелось одно из зданий в жилом секторе. На данный момент пожар уже ликвидирован.
К счастью, здесь обошлось без пострадавших.
Трамп две недели будет думать, нанести ли удар по Ирану
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп примет решение о возможном ударе по Ирану в течение двух недель, принимая во внимание вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем.
У Трампа не стали оценивать перспективы дипломатических переговоров, но отметили, что целью США остается остановка обогащения урана и недопущение создания ядерного оружия.
Однако СМИ пишут со ссылкой на источники, що американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану уже в ближайшие выходные.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.