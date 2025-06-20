РФ возобновила удары по украинской энергетике – Галущенко

Россия на прошлой неделе возобновила масштабные удары по украинской энергетике. Однако угрозы отключений света нет, хотя ситуация может измениться.

Об этом во время выступления в зале парламента заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Удары по энергетике Украины возобновились

Министр отметил, что сейчас энергосистема страны работает в стабильном режиме, хотя ситуация остается сложной.

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— Прежде всего это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в прошлом году и в этом году. К сожалению, сейчас атаки возобновились, масштабные атаки были на прошлой неделе и ежедневные атаки на соответствующее оборудование в прифронтовых регионах, — сказал Герман Галущенко.

По его словам, возобновление Россией массированных ударов по энергетике может повлиять на работу генерации и распределения электроэнергии. В течение прошлого года враг нанес 33 удара по энергосистеме Украины.

По данным оперативного командования Север, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов повреждены объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение.

Подготовка к отопительному сезону в Украине

По словам министра Галущенко, Украина готовится к предстоящему отопительному сезону: закупает газ, имеет запасы угля.

— Также мы имеем ресурсы и резервы ядерного топлива, чтобы спокойно пройти следующий отопительный сезон, — заявил он и отметил, что основная нагрузка в течение отопительного сезона будет именно на атомной энергетике.

Атомные станции Украины генерировали до 60% всей электроэнергии в пиковые моменты, подчеркнул Герман Галущенко. Плановые ремонты атомных станций будут проводиться так, чтобы в течение зимы все девять блоков, которые находятся на подконтрольной территории Украины, работали.

В результате массированных российских атак в прошлом году значительные повреждения понесла и теплоэнергетика Украины. Ремонтные работы продолжаются — большую часть мощностей удалось восстановить.

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