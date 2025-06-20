РФ запустила по Украине 86 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 20 июня (с 23:00 19 июня) российский враг запустил по Украине 86 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 20 июня

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 8 утра 20 июня противовоздушная оборона обезвредила 70 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере, востоке и юге Украины. 34 дрона сбили огневыми средствами, 36 дронов локально потеряны или подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в восьми локациях, а также падение сбитых дронов на 11 локациях.

Сегодня ночью Россия атаковала дронами Одессу. Из-за вражеской атаки загорелась жилая четырехэтажка, там частично обвалились конструкции, из-за чего ранения получили трое спасателей. Также есть попадание в 23-этажный квартирный дом, там произошло возгорание на нескольких этажах. Людей из дома эвакуировали.

Российские дроны атаковали и Харьков. Под удары попали Шевченковский, Основянский районы Харькова и Харьковский район области. За медицинской помощью обратились четверо гражданских, из которых двое несовершеннолетних девушек в возрасте 12 и 17 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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