Разоблачена группа агитаторов РФ: среди задержанных – фитнес-тренер и спортобозреватель
Служба безопасности Украины задержала шесть пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах страны, которые систематически распространяли враждебную пропаганду и призывали к подрыву обороноспособности государства через социальные сети.
Об этом сообщает СБУ.
Российских агитаторов задержали в 5 областях
В частности, в столице задержали бывшего пропагандиста прокремлевской газеты, который после закрытия редакции работал спортивным обозревателем в украинском интернет-издании.
Параллельно с основной деятельностью подозреваемый публиковал в Telegram-каналах призывы к бомбардировке украинских городов.
Вторым задержанным в Киеве стал 26-летний фитнес-тренер, который через Instagram призывал мужчин избегать мобилизации и распространял дезинформацию о Силах обороны Украины.
В Фастовском районе Киевской области разоблачен гражданин страны Центральной Азии, который создал сеть аккаунтов в Instagram, TikTok и Facebook с аудиторией 60 тыс. пользователей.
Иностранец использовал платформы для призывов украинцев к капитуляции перед оккупантами.
Киберспециалисты СБУ задержали также киевлянина, который в российских соцсетях восхвалял руководство РФ и героизировал оккупационные группировки.
В Кропивницком задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который в соцсети Одноклассники поддерживал захват восточных регионов Украины российскими войсками.
В Ивано-Франковской области разоблачен 30-летний житель села Перекрестное, который в Facebook характеризовал вооруженную агрессию РФ как гражданскую войну, преуменьшая международный характер конфликта.
Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности всех фигурантов в интересах враждебного государства.
Поэтому следователи СБУ сообщили подозреваемым о предъявлении обвинений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Сейчас все задержанные находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала 5 российских агентов, которые совершали диверсии на Укрзализныце и жгли автомобили ВСУ. Злоумышленников задержали в Запорожской, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.