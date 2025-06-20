Разоблачена группа агитаторов РФ: среди задержанных – фитнес-тренер и спортобозреватель

Служба безопасности Украины задержала шесть пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах страны, которые систематически распространяли враждебную пропаганду и призывали к подрыву обороноспособности государства через социальные сети.

Об этом сообщает СБУ.

Российских агитаторов задержали в 5 областях

В частности, в столице задержали бывшего пропагандиста прокремлевской газеты, который после закрытия редакции работал спортивным обозревателем в украинском интернет-издании.

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Параллельно с основной деятельностью подозреваемый публиковал в Telegram-каналах призывы к бомбардировке украинских городов.

Вторым задержанным в Киеве стал 26-летний фитнес-тренер, который через Instagram призывал мужчин избегать мобилизации и распространял дезинформацию о Силах обороны Украины.

В Фастовском районе Киевской области разоблачен гражданин страны Центральной Азии, который создал сеть аккаунтов в Instagram, TikTok и Facebook с аудиторией 60 тыс. пользователей.

Иностранец использовал платформы для призывов украинцев к капитуляции перед оккупантами.

Киберспециалисты СБУ задержали также киевлянина, который в российских соцсетях восхвалял руководство РФ и героизировал оккупационные группировки.

В Кропивницком задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который в соцсети Одноклассники поддерживал захват восточных регионов Украины российскими войсками.

В Ивано-Франковской области разоблачен 30-летний житель села Перекрестное, который в Facebook характеризовал вооруженную агрессию РФ как гражданскую войну, преуменьшая международный характер конфликта.

Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности всех фигурантов в интересах враждебного государства.

Поэтому следователи СБУ сообщили подозреваемым о предъявлении обвинений сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Сейчас все задержанные находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала 5 российских агентов, которые совершали диверсии на Укрзализныце и жгли автомобили ВСУ. Злоумышленников задержали в Запорожской, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

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