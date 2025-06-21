Под Покровском отражены попытки оккупантов продвинуться на бронетехнике – Хортица

На востоке российские оккупанты пытаются развивать наступление, однако Силы обороны Украины удерживают позиции и наносят врагу максимальное поражение. Самым горячим остается Покровское направление.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) Хортица, в зоне ответственности которой шесть направлений на восточном фронте.

Ситуация на Покровском направлении

— Противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Коптево, Разино, Елизаветовка, Малиновка. С применением трех ББМ пытался продвигаться в направлении Новооленевки и Новоторецкого. В результате огневого поражения вражеская бронетехника была повреждена и уничтожена, — говорится в сообщении.

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Кроме того, захватчики атаковали украинские позиции вблизи Удачного, Орехового и Алексеевки.

Здесь враг продолжает накапливать силы, а ВСУ принимают меры для недопущения ухудшения своего тактического положения.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на Покровском направлении отбито 53 штурма в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надиевка, Серебряное, Владимировка, Новопавловка и Новоподгородное.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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