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РФ накопила почти 2 тыс. ракет, больше всего — баллистических Искандеров – ГУР

іскандер м характеристики
Фото: Depositphotos

Россия уже накопила более 1 950 стратегических ракет различного типа и способна ежемесячно производить до 195 единиц. Больше всего в ее арсенале — баллистических Искандеров.

Такие данные по состоянию на 15 июня предоставили в Главном управлении разведки Минобороны Украины на запрос РБК-Украина.

Сколько ракет накопила Россия

Запасы ракет включают крылатые, баллистические и гиперзвуковые:

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  • до 500 баллистических 9М723 Искандер-М;
  • до 300 крылатых 9М728/9М729 Искандер-К;
  • до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
  • до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 (бомбардировщики Ту-22М3);
  • более 400 крылатых ракет 3М-14 Калибр;
  • до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал (истребители МиГ-31К);
  • до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

Кроме того, ежемесячно российский ВПК производит до 195 ракет, среди них:

  • до 60 баллистических Искандер-М;
  • до 20 крылатых Искандер-К;
  • до 60 крылатых Х-101;
  • до 10 модернизированных ракет Х-32;
  • до 30 Калибров;
  • до 15 Кинжалов.

Сколько дронов в России

По состоянию на 15 июня в России было более 6 тыс. ударных дронов типа Shahed-136, Гарпия-А1, а также более 6 тыс. имитаторов (Гербера).

По оценкам ГУР, российская оборонная промышленность способна производить до 170 таких дронов в сутки (как ударных, так и имитаторов).

А до конца года страна-агрессор планирует нарастить производство этих БпЛА до 190 единиц в день.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: РБК-Украина

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