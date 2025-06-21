РФ накопила почти 2 тыс. ракет, больше всего — баллистических Искандеров – ГУР
Россия уже накопила более 1 950 стратегических ракет различного типа и способна ежемесячно производить до 195 единиц. Больше всего в ее арсенале — баллистических Искандеров.
Такие данные по состоянию на 15 июня предоставили в Главном управлении разведки Минобороны Украины на запрос РБК-Украина.
Сколько ракет накопила Россия
Запасы ракет включают крылатые, баллистические и гиперзвуковые:
- до 500 баллистических 9М723 Искандер-М;
- до 300 крылатых 9М728/9М729 Искандер-К;
- до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;
- до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 (бомбардировщики Ту-22М3);
- более 400 крылатых ракет 3М-14 Калибр;
- до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал (истребители МиГ-31К);
- до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.
Кроме того, ежемесячно российский ВПК производит до 195 ракет, среди них:
- до 60 баллистических Искандер-М;
- до 20 крылатых Искандер-К;
- до 60 крылатых Х-101;
- до 10 модернизированных ракет Х-32;
- до 30 Калибров;
- до 15 Кинжалов.
Сколько дронов в России
По состоянию на 15 июня в России было более 6 тыс. ударных дронов типа Shahed-136, Гарпия-А1, а также более 6 тыс. имитаторов (Гербера).
По оценкам ГУР, российская оборонная промышленность способна производить до 170 таких дронов в сутки (как ударных, так и имитаторов).
А до конца года страна-агрессор планирует нарастить производство этих БпЛА до 190 единиц в день.
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