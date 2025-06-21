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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Руслан Кравченко официально стал генпрокурором – Зеленский подписал указ

Руслан Кравченко
Фото: УНИАН

Руслан Кравченко назначен Генеральным прокурором Украины.

Кравченко новый генпрокурор

21 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №416/2025, согласно которому Руслан Кравченко назначен на должность Генерального прокурора Украины.

— Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором, — говорится в тексте указа.

Напомним, 16 июня президент Зеленский предложил кандидатуру Кравченко на пост генпрокурора.

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Кто такой Руслан Кравченко: что известно о новом генпрокуроре

На момент назначения на должность Генерального прокурора Руслан Кравченко возглавлял Государственную налоговую службу Украины. До этого он почти год руководил Киевской областной государственной администрацией.

Кравченко родился в Северодонецке Луганской области. В 2007 году окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а в 2012-м — Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, получив специальность правоведение. По итогам обучения получил звание лейтенанта юстиции.

Карьеру начал в прокуратуре:

  • в 2012-2014 годах работал следователем и старшим следователем в прокуратуре Севастополя, а также старшим прокурором в Ровенской и Львовской областных прокуратурах;
  • в 2014-2015 годах исполнял обязанности в зоне АТО — прокурор 33 военной прокуратуры Южного региона Украины (Дебальцево, Артемовск);
  • в 2015-2019 годах служил в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, а в 2019-2020 годах — заместителем военного прокурора Центрального региона;
  • с 2020 по 2021 год возглавлял управление процессуального руководства по делам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса в Специализированной прокуратуре Офиса Генпрокурора;
  • в 2021 году был назначен руководителем Бучанской окружной прокуратуры в Киевской области.

Руслан Кравченко имеет значительный опыт работы в системе органов прокуратуры и государственного управления, а также в военной юстиции.

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