Потери РФ на 21 июня: минус еще 1 060 оккупантов и почти 20 артсистем

Потери РФ на 21 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 214-е сутки полномасштабной войны достигли 1 010 390 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 21 июня 2025

личного состава — около 1 010 390 (+1 060) человек;

танков — 10 955 (+1);

боевых бронированных машин — 22 865 (+5);

артиллерийских систем — 29 393 (+19);

РСЗО — 1 421;

средств ПВО — 1 188;

самолетов — 416;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 422 (+123);

крылатых ракет — 3 369;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 52 617 (+116);

специальной техники — 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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