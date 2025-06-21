Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 21 июня: минус еще 1 060 оккупантов и почти 20 артсистем
Потери РФ на 21 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 214-е сутки полномасштабной войны достигли 1 010 390 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 21 июня 2025
- личного состава — около 1 010 390 (+1 060) человек;
- танков — 10 955 (+1);
- боевых бронированных машин — 22 865 (+5);
- артиллерийских систем — 29 393 (+19);
- РСЗО — 1 421;
- средств ПВО — 1 188;
- самолетов — 416;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 422 (+123);
- крылатых ракет — 3 369;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 52 617 (+116);
- специальной техники — 3 920.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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