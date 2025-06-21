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Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 21 июня: минус еще 1 060 оккупантов и почти 20 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 21 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 214-е сутки полномасштабной войны достигли 1 010 390 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 21 июня 2025

  • личного состава — около 1 010 390 (+1 060) человек;
  • танков — 10 955 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 865 (+5);
  • артиллерийских систем — 29 393 (+19);
  • РСЗО — 1 421;
  • средств ПВО — 1 188;
  • самолетов — 416;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 422 (+123);
  • крылатых ракет — 3 369;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 617 (+116);
  • специальной техники — 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

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