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Ирина Игнатова, редакторка ленты
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До скольких работает метро в Киеве 2025: график работы киевского метрополитена

Метро Києва
Фото: Depositphotos

В Киеве подземка работает с 06:00 до 23:00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях в будние дни составляет 05:00-05:30 минут, в часы пик интервал между поездами — 3-4 минуты. В выходные дни интервал между поездами — 6-7 минут.

Как курсируют поезда

Сейчас установлено такое расписание движения поездов КП Киевский метрополитен.

Интервалы движения поездов:

Сейчас смотрят
  • в часы пик: 2:45-3:45 минуты;
  • в межпиковое время: 5-6:15 минут;
  • в выходные дни: 6 — 7 минут.
Червона гілка

Червона гілка

Станция Гидропарк расположена на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

Движение поездов по красной ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции Академгородок до станции Арсенальная.

Синяя линия: от Героев Днепра до Теремки.

Синя гілка метро

Синя гілка метро

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный Хутор.

Метро Київ Зелена лінія

Тариф на проезд в метрополитене составляет 8 грн на одну поездку.

Работает ли метро во время воздушной тревоги

Подземные станции Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

Проход на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги таков:

  • при входе в метрополитен в качестве укрытия обязательно необходимо иметь документ — удостоверение личности;
  • проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звоночком возле входной двери.

Все эти станции обеспечены:

  • питьевой водой (специальные фонтанчики, размещенные на платформах станций);
  • санитарными узлами;
  • вентиляционными системами;
  • дополнительными местами для сидения, одеялами и матрасами;
  • мобильной интернет-связью 4G.

Отметим, что на станциях прохладно, поэтому стоит брать с собой теплую одежду и пледы.

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Источник: КП Киевский метрополитен

Источник: КГГА

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