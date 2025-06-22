Обзор недели: война в Иране, ситуация на фронте, массированные обстрелы и новые угрозы Путина

Массированные атаки дронами РФ по Украине

В последние недели Россия значительно усилила воздушные атаки по Украине, активно используя дроны-камикадзе типа Шахед.

Только в ночь на 17 июня оккупанты запустили более 440 дронов и 32 ракеты. Сильнее всего тогда пострадал Киев – был полностью разрушен один подъезд многоэтажки, повреждения зафиксированы в восьми районах столицы, погибло 28 человек. Атакам подверглись также Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

Политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко отметил, что сначала враг осуществляет несколько дней массированные атаки с сотнями дронов, затем – определенная пауза, обстрелы не прекращаются, но количество беспилотников уменьшается до 60-70 в сутки. После накопления арсенала атаки повторяются с новой силой.

Как отметил эксперт, тактика России похожа на методы Израиля и Ирана. Если раньше Путин атаковал украинскую энергетику, то теперь – инфраструктуру и военные объекты.

— То есть он (Путин, – Ред.) понимает, что Украина сейчас не зависит так, как в 2022-2023 годах, от оружия международных партнеров. Нам она нужна, но такой критической зависимости нет, — сказал Фесенко, добавив, что Украина самостоятельно производит много оружия, поэтому Кремль пытается разрушить военную промышленность и инфраструктуру.

Однако, по его словам, эта стратегия имеет не только военную, но и психологическую цель: деморализовать население и спровоцировать новую волну эмиграции из Украины, что уже является давлением на Европу.

— Также это попытка спровоцировать паническое настроение у украинцев. В конце концов подтолкнуть хотя бы часть нашего населения к мысли, что нужно соглашаться на условия РФ, чтобы завершить эту войну, — добавил Владимир Фесенко.

В то же время Михаил Самусь отмечает, что Россия делает ставку именно на Шахеды как главный инструмент изменения ситуации, даже геополитической. Он подчеркнул необходимость создания условий для усиления противовоздушной обороны, в частности дронами-перехватчиками.

Особую обеспокоенность вызывает и тот факт, что Россия наращивает производство дронов за счет сотрудничества с Северной Кореей – спутниковые снимки уже фиксируют новые производственные цеха, а Москва и Пхеньян возобновили железнодорожное сообщение для обмена ресурсами и рабочей силой.

Недавно появилась информация о том, что Ким Чен Ын отправит 25 тыс. своих граждан на предприятие по производству дронов в российском Татарстане в обмен на технологии и обучение управлению беспилотниками. Это, как отметил Самусь, может привести к еще большему росту количества дронов.

Фокус Запада на Ближний Восток

На этой неделе на саммите лидеров G7 в Канаде, кроме вопроса войны в Украине, обговаривалось обострение ситуации между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит. Это вызвало беспокойство: не означает ли это, что внимание Запада смещается с Украины на другие горячие точки?

Политолог Владимир Фесенко сказал, что внимание Запада действительно сместилось, но не из-за равнодушия к Украине. Причина заключается в масштабах и опасности войны между Израилем и Ираном, которая грозит перерасти в глобальный кризис.

– И, соответственно, это вызов для американцев, потому что американцы помогают Израилю и хотят, чтобы Иран прекратил свою ядерную программу, – сказал политолог.

Тема Ирана является чрезвычайно чувствительной для Вашингтона, особенно для части республиканцев, которые выступают за жесткую линию. В этой ситуации, как отметил Фесенко, неудивительно, что Трамп сделал Ближний Восток приоритетом. При этом он отметил, что и ранее Украина не была для американского президента приоритетом, главное – закончить войну.

– Поэтому сказать, что у американцев произошла переориентация, – нет. К сожалению, нет. Просто сейчас тема войны между Израилем и Ираном имеет гораздо большее значение для США, поскольку это напрямую касается их интересов, плюс – особое отношение к Ирану, – объяснил Фесенко.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном стало вызовом не только для Штатов, но и для Европы. Ведь война на Ближнем Востоке может вызвать глобальный энергетический и экономический кризисы, особенно если Иран заблокирует Ормузский пролив, через который транспортируется более 20% мировой нефти.

Тогда, как объясняет политолог, произойдет резкий рост цен. К тому же нефть уже начала дорожать, что играет на руку Путину. Если эскалация продолжится, цены могут достичь $100 за баррель. Поэтому Европа вынуждена сосредоточить внимание на этом регионе и выступать посредником.

Впрочем, Фесенко подчеркнул, что это не означает, что об Украине забыли. Как и в 2023 году, приоритет Ближнего Востока – ситуативный. Для Европы война в Украине остается стратегически более важной.

Для Украины же негативом является то, что часть западного оружия – в частности, ПВО и снаряды – теперь направляется в Израиль. Однако эта ситуация временная. Европа не потеряет интереса к Украине, потому что это напрямую затрагивает ее безопасность.

Угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума не исключил захват Сум и заявил, что РФ якобы создает так называемую буферную зону в Сумской области.

По словам Фесенко, упоминание диктатора о Сумах и “буферной зоне” – не просто слова, а отражение уже начавшейся эскалации. Поскольку фактическое усиление боевых действий произошло еще в мае.

– Это угрозы Путина. Он таким образом пытается давить на нас. И в определенной степени на европейцев, – отметил политолог.

В то же время более тревожным, по словам Фесенко, является заявление о модернизации российской армии и оборонно-промышленного комплекса. Это сигнал, что агрессивные намерения Кремля – надолго, и к ним следует относиться серьезно.

Фесенко подчеркнул, что такие заявления должны стать сигналом для стран НАТО. Их следует донести до участников саммита Альянса как аргумент для:

увеличения оборонных расходов;

модернизации собственных вооруженных сил;

совместной стратегии остановки России.

Обмен пленными и возвращение тел погибших

В рамках стамбульских договоренностей Украина и Россия продолжают обмены пленными. Домой возвращают военнослужащих до 25 лет, а также тяжелобольных и раненых защитников. Многие освобожденные бойцы находились в плену с 2022-го.

Точное количество возвращенных военных пока не озвучено. Эту информацию сообщат после завершения всех обменов.

Кроме того, Россия возвращает Украине тела погибших защитников, но вместе с ними отправляет и тела своих солдат. Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что украинская сторона идентифицировала отдельных российских военных среди репатриированных тел.

Рада приняла закон о множественном гражданстве

18 июня Верховная Рада приняла законопроект №11469, который впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства. Документ поддержали 243 парламентария.

Закон вводит условия для приобретения украинского гражданства, в частности, соблюдение Конституции, знание языка и истории, проживание в Украине не менее пяти лет (с определенными исключениями для этнических украинцев, военных, беженцев и лиц, имеющих особые заслуги).

Иностранцы, получившие украинский паспорт, будут иметь равные с украинцами права, включая избирательное право и обязанность служить в армии. Гражданам Украины официально разрешено иметь двойное гражданство со странами, определенными правительством, кроме государств-агрессоров.

Закон о множественном гражданстве предусматривает упрощение процедуры приобретения гражданства для украинцев по происхождению, военных иностранцев и политических беженцев.

Отметим, что на территории нашей страны человек с двойным гражданством признается только гражданином Украины.