Ночью РФ атаковала Украину 3 ракетами и 47 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 22 июня (с 21:00 21 июня) российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами, зенитной управляемой ракетой и 47 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона обезвредила 28 дронов.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака РФ на Украину 22 июня

Баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 россияне запустили с территорий Воронежской и Ростовской областей. Зенитная управляемая ракета С-300 летела со временно оккупированной территории Донецкой области. 47 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов россияне запустили из направлений Курска и Приморско-Ахтарска.

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– Основное направление удара – Черниговщина! – подчеркнули в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона обезвредила 28 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 10 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях, в частности, в Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Ночью российский враг атаковал ударными беспилотниками Белгород-Днестровский в Одесской области. К сожалению, там есть повреждения гражданской инфраструктуры. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, взрывами уничтожена местная станция экстренной медицинской помощи.

К счастью, люди не пострадали. Выведены из строя семь санитарных автомобилей, шесть из них разбиты, одна карета скорой помощи сгорела полностью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 215-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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