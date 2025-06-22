Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Атакой на Украину Путин стремится выставить лидеров G7 слабыми — Сибига
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Ночью РФ атаковала Украину 3 ракетами и 47 дронами: как отработала ПВО

Атака дронов, ракет 22 июня 2025 года: сколько Шахедов и ракет атаковало Украину ночью
Фото: Офис президента

В ночь на 22 июня (с 21:00 21 июня) российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами, зенитной управляемой ракетой и 47 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона обезвредила 28 дронов.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака РФ на Украину 22 июня

Баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 россияне запустили с территорий Воронежской и Ростовской областей. Зенитная управляемая ракета С-300 летела со временно оккупированной территории Донецкой области. 47 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов россияне запустили из направлений Курска и Приморско-Ахтарска.

Сейчас смотрят

– Основное направление удара – Черниговщина! – подчеркнули в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона обезвредила 28 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 10 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях, в частности, в Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Читайте также
Потери РФ на 22 июня: ВСУ уничтожили 1 100 оккупантов и почти 40 артсистем
російські танки

Ночью российский враг атаковал ударными беспилотниками Белгород-Днестровский в Одесской области. К сожалению, там есть повреждения гражданской инфраструктуры. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, взрывами уничтожена местная станция экстренной медицинской помощи.

К счастью, люди не пострадали. Выведены из строя семь санитарных автомобилей, шесть из них разбиты, одна карета скорой помощи сгорела полностью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 215-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

атака дронамибалістична ракетаВойна в УкраинеПовітряні сили УкраїниРакетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь