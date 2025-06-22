Никакого распространения ядерного оружия в современном мире: Зеленский об ударе США по Ирану

Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть, и на этом нужно настаивать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего видеообращения.

— Важно, что есть американская решимость относительно этого вопроса – решимость президента Трампа. Так же нужно подчеркивать, что дипломатия должна заработать. Заработать везде. На Ближнем Востоке, в регионе Залива, и у нас здесь, в Европе, в Украине. Если Путин отвергает все мирные предложения, в том числе американские, то неудивительно, что их пока отвергают и в Тегеране. Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимости любого распространения террора, — сказал президент.

Кроме того, он напомнил, откуда у России Шахеды. Зеленский подчеркнул, что иранские решения на пользу России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери.

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— И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием, — добавил он.

Зеленский об ударе РФ по полигону в Херсонской области

Зеленский ожидает отчет о последствиях и обстоятельствах ракетного удара РФ по полигону ВСУ в Херсонской области.

— Ожидаю полный отчет о последствиях и всех обстоятельствах российского ракетного удара по полигону на юге Украины. Сегодня был этот удар. Не первый такой удар, к сожалению. К сожалению, есть потери, есть раненые. Требуется полная ответственность, — сказал Зеленский.

К тому же, как сообщил президент, у него сегодня была длительная беседа с министром внутренних дел Игорем Клименко о защите позиций на передовой и применении дронов подразделениями Нацгвардии. Кроме того, состоялся разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

— Все должно быть настроено системно так, чтобы российские дроны — российские разведчики — уничтожались, и уничтожались максимально оперативно, — добавил глава государства.

Зеленский о производстве дронов-перехватчиков

Поэтому, как отметил глава государства, на следующей неделе он будет обсуждать с партнерами дополнительное финансирование производства дронов-перехватчиков.

— Перехватчики, дроны для передовой, также дроны на оптоволокне и все типы дронов для ударов по российской территории должны быть профинансированы так, чтобы это действительно ощущалось. Это будет — и уже есть предварительные договоренности с частью наших партнеров — с частью европейских стран, — сказал Зеленский.

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