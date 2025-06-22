ВСУ сорвали переброску 60 тысяч военных РФ на ключевые направления

В апреле 2025 г. украинские военные сорвали намерения Российской Федерации перебросить значительное подкрепление на несколько важных направлений фронта.

РФ изменила планы наступления

Благодаря активным действиям Сил обороны вблизи границы, группировка армии РФ численностью около 60 тысяч человек не смогла отправиться на Покровское, Лиманское, Торецкое, Запорожское и Херсонское направления.

Об этом во время общения с журналистами сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский.

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По его словам, среди российских подразделений, которые должны были быть передислоцированы, были две десантно-штурмовые дивизии, несколько бригад морской пехоты и другие части.

Однако эти планы изменились после вмешательства украинских войск в Глушковском районе Курской области – части противника были вынуждены остаться на северном направлении.

В частности, одна из бригад, которая уже начала движение в Покровск, вернулась обратно в Россию.

– Российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек. Две десантные дивизии, еще четыре основных бригады ВС России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены на Северослобожанском направлении, — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что украинские силы остановили продвижение РФ по линии Кондратовка – Андреевка – Яблоновка – Юнаковка, частично выйдя на территорию России.

Оборона на этих рубежах стабилизирована, а Андреевка уже находится под контролем ВСУ. Также на отдельных участках, в частности, в Юнаковке, украинские войска продвинулись на 200-700 метров.

Кроме того, Сырский сообщил, что защитники Украины сейчас удерживают около 90 км² на территории Курской области, как мера пресечения против возможного наступления противника.

Напомним, Сырский рассказал о численности армии РФ. По его словам, против Украины сейчас задействовано около 695 тысяч российских военных, включая оперативный резерв.

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