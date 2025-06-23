РФ атаковала село на Черниговщине: двое погибших, среди раненых – трое детей
Два человека погибли и десять пострадали в результате ночной атаки на село в Сновской общине Черниговской области.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.
Атака на село в Сновской общине Черниговской области: что известно
По словам Чауса, атака на село в Сновской общине Черниговской области произошла поздно вечером 22 июня.
Тогда россияне обстреляли окраину населенного пункта дроном Ланцет.
В результате атаки на Сновскую общину 2 человека погибли и 10 получили ранения, среди них трое детей.
Все пострадавшие находятся в больницах под наблюдением медиков.
Двое человек в тяжелом состоянии госпитализированы в областную больницу, остальные раненые получили травмы средней тяжести и также находятся в медицинских учреждениях.
— К сожалению, эта атака унесла жизни двух человек. Мои соболезнования семьям. Еще 10 получили ранения. Трое из них — дети, — написал Вячеслав Чаус.
Сегодня в Сновской общине Черниговской области объявили День траура по погибшим мирным жителям.
Напомним, что в ночь на 23 июня армия РФ атаковала Киев дронами и баллистикой.
Зафиксированы повреждения в Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.
В Шевченковском районе разрушен подъезд многоэтажного дома. На данный момент известно о шести погибших и 19 раненых.
Взрывной волной поврежден также спорткомплекс КПИ.
Ликвидация последствий обстрела продолжается.