СБУ сорвала попытку покушения на брата Ермака

Служба безопасности Украины предотвратила попытку покушения на Дениса Ермака — брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами.

Покушение на брата Ермака

По словам Малюка, российские спецслужбы планировали ликвидацию до 15.00 15 мая — в день, когда в Стамбуле проходила встреча переговорной группы, в состав которой входил Андрей Ермак.

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— Россияне хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала.

Денис Ермак, по словам главы СБУ, служит снайпером в ГУР, входит в Иностранный легион и принимает участие в боевых действиях с использованием дронов.

Исполнителем, по информации СБУ, был житель Харькова с техническим образованием. Он прибыл в Киев, арендовал квартиру, собрал взрывчатку весом 2,5 кг.

— Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью начинал все мастерить… Нам удалось установить видео- и аудиоконтроль в квартиру, а также получить доступ к его телефону.

По данным следствия, взрывчатку должны были доставить к месту жительства Дениса Ермака и активировать дистанционно после того, как исполнитель позвонит в дверь.

Фото: СБУ

— Это классическая схема использования в темную… Если бы кураторы услышали, что агент подошел к цели, и ему открыли дверь, взрывчатку активировали бы сразу, — подчеркнул глава СБУ.

Благодаря своевременным действиям украинской спецслужбы теракт удалось предупредить.

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве агентурно-боевую сеть ФСБ, которая готовила повторное покушение на Дмитрия Гордона.

Источник : СБУ

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