Что нужно брать на ЕВЭ, чтобы избежать проблем во время тестирования

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) — это обязательное испытание для всех, кто в 2025 году планирует поступать в магистратуру. Чтобы избежать лишнего стресса и не быть недопущенным к экзамену, важно заранее подготовить все необходимое.

Что нужно брать на ЕВЭ в 2025 году, читайте в нашем материале.

Что нужно иметь при себе на ЕВЭ 2025: перечень документов

Перед основной сессией ЕВЭ абитуриентам нужно распечатать приглашение-пропуск из своего персонального кабинета.

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Что нужно брать на ЕВЭ, перечень документов:

экзаменационный листок (который выдается после регистрации),

оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт в виде ID-карты или книжечки),

приглашение-пропуск, который необходимо самостоятельно распечатать с официального сайта УЦОКО.

Эти документы являются обязательными для допуска к тестированию. В случае отсутствия хотя бы одного из этих документов доступ к тестированию будет запрещен.

Пропуск абитуриентов в пункт тестирования начинается за 45 минут до начала и завершается за 10 минут до старта испытания.

Те, кто опоздал, не смогут принять участие в тесте.

Если необходимо изменить регистрационные данные, это можно сделать только во время периода регистрации путем перерегистрации через приемную комиссию. В этом случае предыдущий экзаменационный листок будет аннулирован.

ЕВЭ 2025: что нужно иметь с собой, а какие вещи запрещены

Кроме этого, необходимо взять с собой как минимум две ручки. Также разрешается иметь прозрачную бутылку с питьевой водой (без этикетки), медицинские средства, если они необходимы, учитывая состояние здоровья. Дополнительно можно взять легкий перекус.

Стоит помнить, что в пункт тестирования категорически запрещено приносить:

мобильные телефоны,

смарт-часы,

планшеты,

наушники и другие технические устройства — даже в выключенном состоянии.

Также под запретом любые шпаргалки, печатные материалы, калькуляторы, электронные переводчики и объемные сумки или пакеты.

В день тестирования рекомендуется прибыть в пункт проведения минимум за 45 минут до начала, чтобы спокойно пройти все необходимые процедуры. Накануне важно проверить все документы, собрать вещи и позаботиться о полноценном отдыхе.

Даже одна забытая мелочь может стать причиной отказа в допуске к экзамену. Поэтому тщательная подготовка — залог вашего спокойствия и уверенного прохождения ЕВЭ 2025.

Источник : УЦОЯО

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