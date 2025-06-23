Дело о покушении на Зеленского в апреле 2024 года уже в суде — польский министр

Дело о предотвращении покушения на президента Украины Владимира Зеленского имело место в апреле 2024 года и закончилось задержанием гражданина Польши.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк (Tomasz Siemoniak) в соцсети X.

Дело о покушении на Зеленского

По словам польского министра, гражданин Польши пытался наладить сотрудничество с российскими службами. 19 мая 2025 года против него правоохранительные органы подали обвинительный акт в суд.

Сейчас смотрят

Томаш Семоняк отметил, что польская сторона тесно сотрудничает с украинскими службами в вопросах обеспечения безопасности президента Зеленского.

Напомним, что сегодня глава СБУ Василий Малюк сообщил о проведении в Польше спецоперации по предотвращению покушения на Зеленского и поблагодарил польскую спецслужбу ABW за содействие в разоблачении и задержании злоумышленника.

По словам главы СБУ, российские спецслужбы давно завербовали поляка, военного пенсионера. Мужчина свято верил в советскую идею. Поэтому при случае вражеские спецслужбы решили привлечь этого человека к покушению на Зеленского.

По замыслу россиян, поляк должен был осуществить физическое устранение президента Украины в аэропорту Жешува.

Рассматривалось несколько вариантов покушения на Зеленского: один – это FPV-дрон, другой – снайперский комплекс.

По данным прокуратуры Польши, завербованного мужчину зовут Павел К.

В феврале 2025 года президент Владимир Зеленский рассказал о попытке покушения на него в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Он рассказал, что тогда раздавались выстрелы, была высадка десанта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.