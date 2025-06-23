Выходные и рабочие дни в июле 2025 года: сколько будут работать и отдыхать украинцы

Июль — второй месяц лета, когда природа балует нас солнцем и теплом. Это удачное время для путешествий и отпусков, чтобы набраться энергии и ярких воспоминаний на холодное время года.

Чтобы спланировать отдых, необходимо знать, какое количество выходных дней будет в июле 2025 года — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Сколько рабочих дней в июле 2025 года

Согласно календарю, количество рабочих дней в июле при пятидневной рабочей неделе — 23.

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Всего во втором месяце лета 31 день, из них:

рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе — 184;

рабочих часов при 36-часовой рабочей неделе — 165,6;

рабочих часов при 24-часовой рабочей неделе — 110,4.

Рабочие дни в июле: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.

Сколько выходных в июле 2025

В июле 2025 года у нас один праздничный день — День Украинской Государственности, который отмечается 15 июля, во вторник.

В Украине этот праздник относительно новый, но чрезвычайно важный для нашей нации. Он имеет глубокое значение, сочетает в себе духовный, исторический и национальный смыслы.

В мирное время праздник Дня Украинской Государственности должен быть официальным выходным. Однако в условиях военного положения, которое до сих пор действует из-за российского вторжения, дополнительные выходные дни отменены. Таким образом, согласно действующему законодательству, этот день будет рабочим.

В целом выходных в июле — 8, это субботы и воскресенья.

Выходные в июле 2025: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Напоминаем, что в связи с военным положением, которое продолжается в Украине, правила организации труда имеют некоторые особенности.

Согласно положениям закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, во время действия этого правового режима работники не получают дополнительных выходных, которые обычно предусматриваются в праздничные дни.

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