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Обеспечивала топливом оккупантов на ТОТ: ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ростовской области

ЗСУ вдарили по нафтобазі Комбінат Атлас у Ростовській області
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 23 июня украинские защитники нанесли удар по важному объекту в тылу врага — нефтебазе Комбинат Атлас в Ростовской области России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украина нанесла удар по нефтебазе РФ

Операцию провели Силы специальных операций в сотрудничестве с ракетными войсками и артиллерией. Удар по нефтебазе Комбинат Атлас в Ростовской области был нанесен, чтобы снизить наступательные возможности врага.

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— Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами воинских подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, — сообщили в Генштабе ВСУ.

Подтверждено, что военные точно попали в цель. Там были зафиксированы пожары. Детали о масштабах повреждений сейчас уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что украинская армия продолжает целенаправленно уничтожать объекты, которые помогают России вести войну, чтобы ослабить ее возможности и заставить прекратить агрессию.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 216-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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