Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши

В Польше в аэропорту Жешува предотвратили покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал журналистам глава СБУ Василий Малюк.

Покушение на Зеленского

По словам Василия Малюка, для совершения покушения на Зеленского враги завербовали поляка, военного пенсионера.

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— Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад, и он свято верил в советскую идею и вынашивал замысел на протяжении многих лет. Поэтому враг активизировал эту “консерву”, — рассказал глава СБУ.

Задачей вражеского пособника было физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешува.

Рассматривалось несколько вариантов покушения на Зеленского: один из вариантов — это FPV-дрон, другой вариант — это снайперский комплекс.

— Но мы агента задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа, — добавил Василий Малюк.

Глава СБУ поблагодарил Агентство внутренней безопасности Польши за помощь.

Предыдущее покушение на Владимира Зеленского

По словам Василия Малюка, в прошлом году Служба безопасности задержала полковника, главу Департамента Управления государственной охраны, и вместе с ним еще одного полковника. Оба работали на российскую ФСБ, а именно на 5-ю Службу (Служба оперативной информации и международных связей).

— Они готовили покушение на нашего президента — Владимира Александровича Зеленского. По их преступному замыслу, они подыскивали исполнителей и должны были реализовать это во время его перехода по территории Офиса президента, — отметил Василий Малюк.

Помимо планов убить президента Зеленского, фигуранты уголовного дела собирали важную информацию и передавали ее россиянам, а также готовили покушение на руководителя ГУР Кирилла Буданова и самого Василия Малюка.

В феврале 2025 года Зеленский рассказал о попытке покушения на него в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, во время которого погибли люди в Офисе президента.

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